Desarrollo de país

Congreso versus municipalidades y versus población

La aprobación de esas reformas responde más a un plan populista.

El sábado 8, en el diario La Hora, leí un artículo que inicia mencionando que “la carrera hacia las elecciones generales de 2027 tuvo su primera gran expresión de política populista con la aprobación de las reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI)”. Coincido en dos cosas. Primero, que la aprobación de esas reformas responde más a un plan para buscar respaldo ciudadano —populismo—. Segundo, que, por el objetivo político y las prisas, según me han comentado un par de atinados juristas, el decreto tiene no solo deficiencias de redacción, sino también marcadas inconstitucionalidades. Según el artículo en La Hora, los promotores de la reforma fueron un bloque de bancadas liderado por la UNE, Todos y Cabal.

El decreto tiene deficiencias de redacción y marcadas inconstitucionalidades.

Tras la aprobación en el Congreso a las reformas, lo más visible, mediáticamente hablando, ha sido el rechazo del alcalde de Mixco, Neto Bran, por el impacto que tendría en los recursos que su municipio necesita en inversión y en funcionamiento. También ha habido voces institucionales de rechazo a esas reformas, como la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) y de varios alcaldes y analistas de opinión. Lo simpático en el caso del alcalde de Mixco es que quien inició la discusión de las reformas a la ley de IUSI fue el diputado Álvarez, del partido Creo, que parece ser que lo postulará a la candidatura presidencial.

Leí un documento que indica que las 50 municipalidades más afectadas por esas reformas serían en el orden: 1) Fraijanes —perdería 60% de ingresos totales—, 2) Santa Catarina Pinula —perdería 55%), 3) San Lucas Sacatepéquez, —55%—, 4) San José Pinula —52%—, 5) Masagua —52%—, y así hasta llegar a Mixco, en 14.° lugar —38%—, Guatemala en 20.° lugar —33%—, Alotenango en 30.° lugar —30%—, Quetzaltenango en 40.° —22%—, y Lívingston en 50.° con 22% menos de ingresos.

Hay tres temas por resaltar: 1) El legal y sobre todo lo constitucional, por lo que las reformas a la Ley del IUSI deben revisarlas muy bien en Presidencia de la República. Es el presidente Arévalo el que tiene el poder de sancionar o vetar el decreto. Deben ser cuidadosos en la revisión. 2) Hay muchas voces que coinciden con el artículo en La Hora respecto del objetivo político populista por el cual muchos de los diputados que votaron a favor para recuperar imagen de cara al proceso electoral. 3) La generación de ingresos y posibilidades de los municipios, el cual es más probable de obtener por medio de municipalidades y no por la vía central, tanto en centros urbanos como en el área rural, para ejecutar acordemente a sus necesidades.

El ministro de Finanzas del actual gobierno, el diputado Jonathan Menkos, fue quien lideró la ampliación presupuestaria de 2024 por Q14 mil 151 millones (decreto 17-2024), la ampliación presupuestaria 2025 por Q4 mil 166 millones (decreto 1-2025) y la ampliación presupuestaria 2026 por Q9 mil 326 millones (decreto 3-2026) al presupuesto más grande de la historia, que totaliza Q164 mil 163 millones. En todo eso, de lo más discutido es el uso de fondos vía Codedes que no ha sido eficiente y ha sido de uso político.

El Congreso le aprobó este año Q2 mil millones más al gobierno para reducir el precio de los combustibles. Solo sirvió durante dos meses. Y ojo, por Q1 mil 854 millones (1.13% del Presupuesto de la Nación), que es lo que se recaudó de IUSI en 2025, hacen el gran alboroto populista. Las municipalidades necesitan recursos para prestar servicios y para invertir en los municipios. Si no es cobrando impuesto sobre inmuebles, que es algo común en muchos países, que sean creativos y planteen la solución a las necesidades de los gobiernos municipales.

Debilitar a las municipalidades no es sano. Recomiendo que lean el artículo del sábado 8 en La Hora.