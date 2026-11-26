Al grano

Crónica de una jornada

La situación vial es crítica, ¿no debiera eso obligar a las autoridades competentes a aguzar el ingenio?

El pasado fin de semana viajamos a Panajachel. Salimos el sábado, poco antes de las ocho de la mañana, y el tráfico era horrible. Pero, eso ya lo sabemos todos. Lo vivimos todos los días. Como se ha publicado profusamente, soportamos las consecuencias de tres décadas de negligencia gubernamental y municipal en el mantenimiento y expansión de la red vial del país.

¿No es posible administrar mejor el enorme déficit vial?

No, no me refiero a eso, sino a una serie de detalles que, según creo, reflejan una actitud de las autoridades competentes, nacionales y municipales, de incomprensible desdén por los derechos, el tiempo y hasta la vida de los ciudadanos. Ante la magnitud del déficit vial, ya crítico, por no decir dramático, las autoridades competentes se conducen —así parece— como si no pasara nada.

Así, por ejemplo, dentro de la Ciudad de Guatemala, los conductores llegan una y otra vez a ciertos “embudos”. En el Obelisco, yendo al bulevar Liberación, confluyen el bulevar de los Próceres, quienes giran hacia el oeste procedentes de la Avenida de Las Américas y quienes lo hacen desde la Avenida de La Reforma. Al llegar a la altura de la séptima avenida, el atasco ya es descomunal. Pero ¿cree usted que se le ocurre a Emetra que tres policías dejen pasar de diez en diez a los vehículos que, procedentes de cada una de esas vías quieren incorporarse al bulevar Liberación? No. Unos ochocientos metros después, se hacen paso como pueden los conductores que proceden de la 14 calle de la zona 9, y unos doscientos metros adelante se forma otro embudo, por las obras del Aerometro, entre los conductores que provienen de la avenida de la Castellana y los que suben desde el bulevar Liberación. En ambos puntos, librados a su suerte. En cuanto se llega a circunscripción de Mixco, en lugar de agentes de Emetra o semáforos inteligentes, hay conos creando otros embudos, sin importar que la ratio entre los conductores que desean retornar y los que van por la “carretera Interamericana” sea de uno a cien o de tres a diez.

El trayecto, si mucho, de tres kilómetros para pasar por San Lucas, por la “carretera Interamericana”, es otro atasco de miedo. Ingresan a la “carretera” saliendo de centros comerciales, de talleres, de calles vecinales, de restaurantes docenas de vehículos. Esos tres kilómetros pueden suponer, fácilmente, treinta minutos de atasco. Lo increíble es que son la antesala del trayecto a centros turísticos de primer orden, como Antigua Guatemala, Chichicastenango y el lago de Atitlán. ¿No existe manera de aglutinar el tráfico de conductores que acuden a esos establecimientos por una calle interior, paralela a la “carretera Interamericana”?

Cuando finalmente el tráfico fluye, comienzan los “retenes”. Grupos de policías que arbitrariamente detienen a unos vehículos y a otros no, pero cancelan todo un carril. ¿No hay forma de que esos retenes funcionen al margen de la “carretera Interamericana”? Y, ¿no pudieran arrendarse cincuenta metros cuadrados a la vera de la “carretera Interamericana”, con unos diez kilómetros de distancia entre cada uno, para que ahí paren los autobuses del transporte extraurbano?

No soy experto en estas cosas, pero, no puedo creer que el paso por “Los Encuentros” deba ser así de caótico. ¿No puede arrendarse un predio de dos mil metros cuadrados para trasladar ahí el mercado que ahora opera sobre la “carretera Interamericana”?

En fin, ¿no le importan nada al gobierno nacional y a los municipales la vida, el tiempo y los derechos de la población?