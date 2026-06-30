Florescencia

Cuando migrar deja de ser una obligación

La educación de calidad y el talento que vuelve a casa pueden cambiar el futuro.

La semana pasada, en Guatemala, conversé con varios compatriotas que habían sido deportados, algunos después de vivir décadas en Estados Unidos. Escuché historias de sacrificio, trabajo y resiliencia. Era claro que ninguno de ellos soñó con abandonar Guatemala cuando era niño. Quienes migraron siendo adultos lo hicieron para sobrevivir y darle un mejor futuro a su familia.

A simple vista, regresan como se fueron: con una bolsa en la mano. Pero lo que no se ve es todo lo que traen consigo. Durante años enfrentaron enormes desafíos, aprendieron nuevos oficios, desarrollaron habilidades y sostuvieron a sus familias con las remesas que enviaban desde Estados Unidos. Hoy regresan con experiencia, disciplina y una enorme capacidad para aportar. Son héroes que nunca dejaron de llevar a Guatemala sobre sus hombros. Guatemala no solo está recibiendo a sus hijos de vuelta. Está recuperando talento.

Cuando escuché al presidente Bernardo Arévalo afirmar que “el rescate de la educación guatemalteca tiene que ser causa común”, pensé que, pese a los enormes desafíos, su gobierno ha dado pasos para fortalecer el sistema educativo. Los aumentos salariales para maestros, las reformas en institutos y los esfuerzos por ampliar la cobertura muestran que la educación ha vuelto a ocupar un lugar prioritario. Los resultados aún deberán medirse con el tiempo, pero toda buena cosecha comienza con la siembra del maíz.

Como alguien que cruzó la frontera solo a los catorce años, conozco las necesidades que aún enfrentan millones de guatemaltecos. Sé que detrás de cada necesidad hay una oportunidad, pero muchos jóvenes no reciben la educación necesaria para descubrirla y aprovecharla. Para ellos, la migración sigue pareciendo el único camino posible. Estoy convencido de que una educación de calidad sigue siendo el mejor antídoto contra la migración forzada. No basta con enseñar a leer y escribir. Necesitamos formar personas capaces de emprender, innovar y sentirse orgullosas de sus raíces.

Toda buena cosecha comienza con la siembra del maíz.

Invertir en escuelas rurales y fortalecer la formación docente no es un gasto. Es preparar a nuestros jóvenes para emprender, innovar y aprovechar oportunidades en la tecnología, la agricultura moderna y el turismo sostenible. Es invertir en una Guatemala donde nuestros jóvenes puedan prosperar.

También merece reconocerse el esfuerzo de la actual ministra de Educación por devolver el liderazgo de la educación al Ministerio. Durante muchos años, el Ministerio estuvo prácticamente tomado por el sindicato liderado por Joviel Acevedo porque, gobierno tras gobierno, por intereses políticos, le entregaron el futuro de nuestros hijos. El resultado fueron cientos de horas de clase perdidas y escuelas cerradas. Los maestros merecen un sindicato que los represente, no uno que se represente a sí mismo. Hoy, devolver ese liderazgo al Ministerio es volver a poner en el centro a los estudiantes y la calidad educativa.

Mientras trabajamos para que menos guatemaltecos tengan que migrar por necesidad, también debemos mirar con empatía y esperanza a quienes hoy regresan. En lo que va de 2026, más de 27 mil compatriotas han sido retornados. Muchos regresan después de décadas en Estados Unidos. Vuelven con disciplina, experiencia y un talento que Guatemala no debería desperdiciar. Ese talento representa una oportunidad nacional: puede complementar la educación de las nuevas generaciones mediante mentorías, capacitación y emprendimiento. Si logramos unir esa experiencia con el talento de nuestros jóvenes, estaremos creando oportunidades para miles de familias y construyendo un país donde migrar sea una opción y no una obligación.

Apoyemos a nuestros maestros, fortalezcamos nuestras escuelas y abramos espacios para quienes regresan con ganas de aportar. El verdadero Sueño Guatemalteco se construye cuando nuestros niños aprenden, nuestros jóvenes encuentran razones para quedarse y quienes regresan encuentran la oportunidad de volver a construir.