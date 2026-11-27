Catalejo

Curuleros traidores crean una vil piñata electorera

Los diputados aprobaron ese presupuesto anual equivalente a casi Q20 millones por hora, en una sola y ansiosa lectura.

Una horda de curuleros traidores al país, hombres y mujeres, autorizaron en el Congreso el presupuesto de 172 mil millones de quetzales, como era de esperarse, luego de contubernios a puerta cerrada. Da asco, por la falta de una mínima dosis de ética. Hay una gran cantidad de casos donde lo presupuestado para este 2026 no ha sido gastado o invertido, algunas veces a apenas el 30% de lo disponible. Pero aumentan fondos para los consejos de Desarrollo Departamental y quitan Q20 mil millones al Ejecutivo. Nadie sabe de dónde saldrá el dinero, pues la Corte de Constitucionalidad anuló el pago del impuesto único sobre inmuebles. Por un lado, fue creada una piñata y por el otro reduce las fuentes de financiamiento estatal. Solo tiene sentido si se desea hundir más al país.

Ya es real la bárbara intención de dejar un presupuesto para derrochar en los seis meses antes de las elecciones.

De nuevo salen a luz las inconveniencias para candidaturas ediles de alcaldes en funciones, efecto de la malintencionada interpretación de la autonomía, ahora visto como si fuera igual al de una monarquía absolutista independiente. Ocurre lo mismo con la Universidad de San Carlos y las entidades encargadas de manejar los multimillonarios fondos asignados al deporte, en este momento tema de escandalosas revelaciones. Estas otras piñatas se diferencian en no ser exclusivamente electoreras, rompen a con el espíritu, la forma y la intención plasmadas en la Constitución y en demasiadas ocasiones arrolladas por la corte constitucional, cuyas interpretaciones son rechazables y cercanas a lo increíble y sus nombres también merecen ser mencionados públicamente.

Los diputados aprobaron ese presupuesto anual equivalente a casi Q20 millones por hora, en una sola y ansiosa lectura. Ninguno o poquísimos de ellos lo leyeron, para así tener una mínima idea del significado de levantar su mano, lo cual hicieron 117 curuleros de “partidos”. Apenas 31, un 19%, votaron en contra, pero eso no tiene valor en la práctica porque solo les dio una supuesta aura de decencia, al no haber posibilidad de cambios. Por su parte, los 12 ausentes en realidad apoyaron todo, pero en forma vergonzante. No es exagerado pensar en efectos negativos para las próximas elecciones de primera vuelta, en junio del año entrante, porque de seguro incidirán en el porcentaje de ciudadanos dispuestos a votar y a hacerlo válidamente.

Aunque en efecto hay algunos avances en el campo económico, las posibilidades de inversiones tanto nacionales como en especial extranjeras se debilitan ante la falta de certeza jurídica, justificada por el tipo de decisiones inesperadas, emanadas de las mencionadas instituciones en los poderes del Estado. Los avances en este campo benefician a un sector pequeño de la sociedad y ciertamente afectan de manera positiva en el empleo, pero no en los ingresos urgentes para el sector más necesitado. Allí radica además el menor nivel de salud, educación y demás, así como los beneficios de contar con obras estatales, privadas o una mezcla de los beneficios de ambos criterios recientemente iniciados en algunas, con diversos resultados.

El peor de los efectos de acciones inmorales, antitécnicas, inconvenientes, absurdas y una larga lista adicional de calificativos, son el desaliento, el aburrimiento y la tristeza ciudadana por las condiciones de vida en Guatemala, tan llena de posibles beneficios y al mismo tiempo del desperdicio de estos. La decisión de dejar la tierra donde se ha nacido es una de las más dolorosas. El emigrante se incorpora al lugar a donde fue y, si regresa, ya no reconoce a su tierra, su familia. Llega con la ilusión de regresar, aunque sea brevemente, solo para chocar con una realidad peor, producto de la irresponsabilidad criminal de quienes simplemente no estaban preparados ni tenían la mínima intención de agregar su apellido a los ciudadanos probos, íntegros y rectos.