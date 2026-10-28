Economía para todos

Daños y pérdidas al medio ambiente en 2010

Daños causados por la erupción del volcán de Pacaya, las tormentas Ágatha, Alex, Frank y depresión tropical 11-E

El Banco de Guatemala publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2010, indicando lo siguiente:



El Banco de Guatemala, al final del ejercicio contable 2010, registró una pérdida de Q741.6 millones. En 2010 el Banco de Guatemala publicó en el sitio de internet cuadros estadísticos de la Serie del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT) de 2001 a 2010, por trimestres.



Se encuestó a mil 296 empresas para la encuesta correspondiente a 2009. Asimismo, se llevaron a cabo encuestas trimestrales para las actividades de industria y de servicios, necesarias para la evaluación del comportamiento de la actividad económica en el corto plazo, habiéndose encuestado un promedio de 600 empresas.



El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional 2010, indicando lo siguiente.

Cabe destacar el efecto negativo provocado por la erupción del volcán de Pacaya, la tormenta tropical Ágatha y el copioso invierno en los meses siguientes a mayo.



En septiembre de 2010, una misión multidisciplinaria liderada por la Cepal evaluó los daños y pérdidas ocasionados por los eventos climáticos que afectaron al país durante 2010 (erupción del volcán de Pacaya, tormenta tropical Ágatha, exceso de lluvias, tormenta tropical Álex, tormenta tropical Frank y depresión tropical 11-E (estimando que los efectos acumulados de estos eventos tendrían un impacto negativo de 0.54 puntos porcentuales en el PIB real de 2010). De acuerdo con la referida evaluación a nivel de sectores productivos, su impacto se registró principalmente en las actividades agrícolas, en particular, en la producción de maíz, frijol y plátano.

La fuerza de la naturaleza no tuvo piedad: la tormenta Ágatha en Guatemala.



La economía nacional creció a una tasa interanual ese año en 2.8%. El tipo de cambio nominal del quetzal respecto del dólar de Estados Unidos de América, fue de Q8.01144 por US$1 el 30 de diciembre de 2010.

La tasa de interés líder permaneció sin cambios en 2010 en 4.50% a finales del año. La inflación se ubicó en 5.39% también al fin del año.



No se utilizaron recursos que ofreció el acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional.

El Congreso de la República emitió Ley de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica y la Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte Público de Pasajeros. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



La Asamblea General de la ONU amplió por un periodo de dos años más la presencia de la Cicig en Guatemala.



En mayo pasó la tormenta tropical Ágatha que afectó buena parte del país y produjo pérdidas.

La Asamblea General de la ONU amplió por un periodo de dos años más la presencia de la Cicig el 20 de diciembre.



En numismática, la Junta Monetaria aprobó la impresión en sustrato de algodón en formas de billetes de banco de Q100, de Q20, de Q10 y de Q5; y, en sustrato de polímero, de Q5. También aprobó la acuñación de moneda metálica de la denominación de Q0.10 y de Q0.05. Y autorizó al Banco de Guatemala para emitir una moneda conmemorativa alusiva a la VIII Serie Iberoamericana Monedas Históricas Iberoamericanas.



En filatelia se emitieron los sellos siguientes: batalla de La Arada (2-02-1851). Juegos tradicionales (capirucho, barrilete, yoyo y trompo). José Ernesto Monzón, el cantor del paisaje. Volcán y laguna de Ipala. Anunciación y Natividad de Jesús. Telares típicos de la artista guatemalteca Priscila Bianchi.