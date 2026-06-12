Catalejo

Decisiones para castigos por lo ocurrido en Xochi

La razón para construir las obras estatales o privadas desaparece cuando causan daño generalizado.

Con el acuerdo entre la Municipalidad de Mazatenango y la empresa constructora en el tramo carretero denominado Xochi, la actitud del alcalde Carlos Estuardo Villagrán, exmiembro del pseudopartido politiquero Vamos y relacionado con Alejandro Giammattei, ya provocó en empresas constructoras nacionales la decisión de no participar en licitaciones de obras municipales y gubernativas de todo el país, por el simple motivo de proteger su dinero. Es un ejemplo de la supina ignorancia de funcionarios electos, como este caso, o nombrados a dedo para pagar préstamos de las campañas. Por un capricho, deseo de afectar a alguien y otras razones, causaron daños cuya solución toma tiempo.

El progreso nacional se afectará enormemente si los inversionistas temen la repetición del caso de la carretera Xochi.

Otro motivo de la futura falta de nuevos contratos es la deducción lógica de posibles otros nuevos casos en los 340 municipios del país. El caso de Santa María Ixtahuacán y Nahualá, con docenas de años de duración, es ejemplo de otro tipo de problema para los inversionistas. Es urgente analizar el futuro cercano del concepto de autonomía municipal, sobre la base de no tener incluido un límite y además agregar más castigos inevitables y severos cuando los afectados pueden ser la totalidad de habitantes del país. Una carretera, por ejemplo, es una obra de beneficio público, independientemente de quién la construye. El campo de acción de la propiedad privada no es infinito.

La razón para construir las obras estatales o privadas desaparece cuando causan daño generalizado o hay riesgo de sufrirlo, como mal diseño, mala construcción, atrasos no justificados. La movilidad mínima del transporte terrestre es otra fuente de efectos negativos en todo lo relacionado con el turismo, el precio de los productos agrícolas, y demás. Por eso es necesario la realización de planes y planos de ahorro de tiempo, pensados a un plazo y unas necesidades futuras. El ferrocarril, ahora guardado y olvidado, es una posible solución por sus ventajas al transporte de tráileres y autobuses. Es cuestión de pensar bien, y sobre todo tomar en cuenta al futuro.

Cambios legales para lograr calma en los inversionistas

El absurdo caso Xochi debe verse como un muro para nuevas inversiones locales o foráneas en el país, y por ello urge realizar cambios en el significado del concepto de autonomía en cualquier institución. Y debe realizarse urgentemente una definición, sobre todo, de las prohibiciones para evitar abusos de autoridad, tanto municipal como de otra clase, así como las consecuencias legales de causar daños a toda la ciudadanía o parte de ella a causa de no cumplir con la construcción de obras. Hay varias: retiro del cargo de los funcionarios electos o nombrados; juicios y condenas cuando haya habido contratos para empresas sin experiencia o con conexiones de nepotismo.

Obviamente, el actual engranaje legal permite muchas de las acciones dolosas y por eso es conveniente realizar sugerencias tanto de bufetes —por supuesto, también con experiencia y buena fama— como de grupos ciudadanos variados dispuestos a trabajar en esos cambios. Las leyes necesitan desarrollarse, avanzar, adaptarse a las realidades actuales y prever otras futuras, muchas veces derivadas del análisis lógico y de la capacidad humana de pensar. No es utopía, sino un intento de hacer a un lado los motivos del atraso del país. Es fundamental la participación de personas capaces y bienintencionadas, y eliminar la participación de inexpertos e improvisados. No hacerlo significa atraso.