Desarrollo de país

Designación del diputado Menkos al banco central

Ha generado polémica porque es un diputado electo al Congreso de la República.

La descripción del Banco de Guatemala en Wikipedia es la siguiente: “El Banco de Guatemala (Banguat) es el banco central de la República de Guatemala. Es una entidad estatal autónoma con patrimonio propio capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, actúa como el encargado de centralizar los fondos de las instituciones financieras que conforman el sistema financiero nacional (incluyendo el sistema bancario nacional), también es el emisor de la moneda nacional denominada Quetzal y contribuye a la creación y mantenimiento de las mejores condiciones para el desarrollo de la economía nacional. Este órgano se rige por el artículo 132 de la Constitución y su Ley Orgánica”.

El banco central no puede ser presidido por un político, y ser diputado es un cargo político.

Las designaciones de presidente del Banguat y superintendente de Bancos son de las más importantes decisiones que tiene que tomar el presidente de la República, ya que, en el caso del presidente del Banguat, debe cuidar la estabilidad económica, garantizar que la moneda nacional y las inversiones conserven su valor y mantener la confianza de la inversión en nuestro país. Es su responsabilidad liderar la institución que diseña y ejecuta la política monetaria, cambiaria y crediticia del país.

El cargo designado de presidente del Banguat es para un período de cuatro años. Recién se inició el jueves de la semana pasada. La designación del político y economista Jonathan Menkos Zeissig ha generado polémica porque es un diputado elegido al Congreso de la República para la legislatura actual. Para ejercer el cargo de ministro de Finanzas Públicas obtuvo permiso del Congreso. Eso, la legislación lo permite. Sin embargo, para el cargo de presidente de una entidad autónoma como el Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria no puede tener un cargo político a la vez (diputado al Congreso de la República). Al sábado 3 ya había tres amparos en contra de la designación. Dos dicen que no puede ser diputado y presidente del banco central a la vez y el tercero pone en duda su preparación técnica. La acción de amparo que presentó el Cacif a la Corte de Constitucionalidad argumenta que el diputado Menkos tiene impedimento legal para ser el titular del Banco de Guatemala según la Ley Orgánica del mismo banco central. El presidente Arévalo argumentó que tiene el permiso del Congreso para ejercer un cargo ejecutivo, pero ese permiso no extingue la calidad de diputado ni la curul. El permiso únicamente suspende temporalmente su ejercicio. Menkos debió haber renunciado a la curul en el Congreso de la República para poder ejercer el cargo designado por Arévalo en el Banguat.

Es muy importante, por el Estado de derecho, por la certeza jurídica y por la correcta integración de una institución que se cumpla con lo que la Constitución y la ley mandan. En este caso particular el banco central, que no debe ser politizado, no puede ser presidido por un político, y ser diputado es un cargo político.

El ruido es que Arévalo le ofreció a su compañero de partido político (Movimiento Semilla) y previcepresidenciable para las elecciones de 2019 designarlo al mayor cargo en el Banguat si ganaban las elecciones del 2023. Es entendible eso, pero no es entendible que no haya renunciado a la curul para ejercer el cargo en el banco central. Toca a la CC poner orden.

Y lo otro, los resultados de la gestión de Menkos como ministro, son malos. Se encargó de conseguir en el Congreso la aprobación de presupuestos desmedidos y desfinanciados. Q20 mil millones que dispondrían Codedes en 2027 son parte de la muestra. Los Codedes son muy malos ejecutando, pero el esquema se presta a alta corrupción. La corrupción no es solo el robo del dinero público, es el robo de la esperanza del pueblo.

El Banguat debe ser atendido técnicamente. Ha sido una institución autónoma ejemplar en el cuidado de la macroeconomía desde hace muchos años.