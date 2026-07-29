Economía para todos

Después de la firma de los acuerdos de paz

Las expectativas fueron positivas después de la firma de los acuerdos de paz.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1997, destacando que el Ministerio de Comunicaciones estableció tarifas de peaje en la autopista Palín-Escuintla, cuya concesión fue por 25 años prorrogables.

Juan Pablo II beatificó en el Vaticano a sor Encarnación Rosal, monja quetzalteca.

En Guatemala, la economía creció, en 1997, 4.3%. Este crecimiento se debió al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica; al avance en materia de reformas estructurales; al ambiente de expectativas positivas, asociado a la firma de los acuerdos de paz del 29 de diciembre de 1996. La inflación fue del 7.13% El tipo de cambio fue Q6.18 x US$1.00 a finales de 1997. La carga tributaria fue de 9% (8.4% en 1996). El saldo de la deuda pública externa al 31 de diciembre se situó en US$2 mil 135.0 millones,

El valor exportado del petróleo fue de US$96.5 millones, lo cual representó un incremento de US$36.1 millones respecto del año anterior.

Como apoyo fiscal a la política monetaria, se contempló que el Ministerio de Finanzas Públicas, trasladara al Banco de Guatemala la mitad de los recursos que obtuviera por concepto de la recaudación del impuesto de solidaridad extraordinario y temporal (Iset), y trasladar el 50% de los recursos que obtuviera por la desincorporación de activos estatales, proceso que no se culminó en 1997.

En 1997 iniciaron operaciones con el público el Banco de Antigua, S. A., y el Banco de América Central, S. A. (BAC). También iniciaron operaciones con el público dos sociedades financieras: la Corporación Financiera Americana, S. A., y Financiera Consolidada, S. A. Estaban pendientes de aprobación un banco y dos financieras.

Se aprobó el decreto 89-97 del Congreso de la República, Ley para la Disolución, Liquidación y Supresión del Banco de la Vivienda (Banvi). Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En 1997 el mundo lloró por la muerte de la Madre Teresa.

En Guatemala la secretaria de Estado de EUA, Madeleine Albright, vino, vio y ofreció US$260 en cooperación para el proceso de paz. Se entrevistó con el presidente Álvaro Arzú en la finca Santo Tomás y visitó un campamento de concentración de exguerrilleros en Quiché.

Juan Pablo II beatificó en el Vaticano a sor Encarnación Rosal, monja quetzalteca. Se inauguró la autopista Palin-Escuintla, de 23.6 kilómetros, iniciada en el gobierno de Ramiro De León Carpio (1993-1996). El Ministerio de Comunicaciones estableció tarifas de peaje en la autopista Palín-Escuintla. Al terminar la concesión de 25 años prorrogables, por decisión del presidente Alejandro Giammattei, quedó al cuidado del gobierno.

Se declaró alerta roja en la costa sur por inundaciones. El Congreso aprobó cierre del Banco Nacional de la Vivienda. Hubo disturbios en San Pedro, San Marcos, entre comerciantes y agentes de la fuerza de seguridad, dejando 49 heridos. El Ejército intervino.

Cooperativistas de Ixcán, Quiché, y exguerrilleros lograron un acuerdo. Durante 1986 fueron perpetrados 900 secuestros, un promedio de casi tres por día.

En 1997, en numismática, se acuñó en España la moneda conmemorativa iberoamericana, en la que Guatemala presentó el Son de Santiago Atitlán, Sololá. En filatelia también en 1997, la emisión de sellos fue la siguiente: lactancia materna. Edificios famosos de Guatemala (Paraninfo Universitario y Cervecería Centroamericana). Unicef. Inversión de impuestos (motivación para el pago de impuestos).

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