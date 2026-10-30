Catalejo

EE. UU.: sistema electoral urgido de varios cambios

Las elecciones del 4 de noviembre pondrán en la picota a algunas leyes y posibilidades presidenciales.

Una de las características especiales de la Constitución estadounidense es la relativa facilidad para realizar cambios a su texto, por medio de agregar decisiones necesarias, eliminar o alterar aquellos artículos inoperantes debido a alguna nueva realidad. Puede hacerlo el Congreso, con un voto mínimo de las dos terceras partes de sus miembros, o si 35 estados o más lo solicitan. En estos momentos preelectorales y a causas de la división total de los ciudadanos debido a las decisiones de Trump desde su primer período, su muy posible derrota les significaría a los demócratas una puerta abierta para llegar al extremo de un juicio político y con ello a una defenestración, es decir una salida forzada de su cargo. Además, hay otras peculiaridades insostenibles.



La primera de ellas son los llamados votos electorales, pues once de los estados poseen el 47% del total. Si un partido obtiene un solo voto de diferencia respecto al otro, obtiene todos los de ese estado, en vez de ser repartidos proporcionalmente entre cada partido, como lo dicta la más mínima lógica. Un voto entonces puede significar a cientos de miles. Otro absurdo es una victoria en el voto personal pero ser derrotado por ganar en los estados con más votos electorales. Ocurrió en la derrota de Hillary Clinton y la de Al Gore, y la de Nixon frente a Kennedy, quien solo tuvo 113 mil votos de diferencia, es decir solo 1.1%. En resumen, obtener más votos populares no significa ganar una elección, algo único en el Occidente democrático.

El interés por estos comicios, sin duda, alcanza a todo el mundo occidental.



La segunda peculiaridad extraña es la autorización al mandatario en ejercicio de recorrer el país en el avión presidencial, con gastos millonarios pagados por los impuestos de los contribuyentes, para hacer propaganda a favor del candidato apoyado por el partido oficial, o para sí mismo si participa para lograr un segundo período. Así ha sido durante décadas, pero ello no quita ser un beneficio adicional en tiempo de elecciones, ni un perjuicio para su adversario. Aumenta la necesidad de fondos y facilita las donaciones multimillonarias de megamillonarios, muchas veces beneficiados por lograr derecho de picaporte y numerosos otros individuales. Es un hecho aceptado por los políticos: para ser candidato en EE. UU., una chequera gruesa, profunda y pesada es indispensable.



Hay otra particularidad urgida de eliminar: el perdón presidencial, un derecho sin límite tradicionalmente otorgado al final del mandato. Pero el abuso clarísimo al gobernar en base a esto, incluye la burla a la justicia, hace del presidente estadounidense un monarca dictatorial, además de resucitar la realidad del siglo XVIII en Francia. El voto por correo arriesga cambios en los resultados, como Trump lo dijo antes, pero esta vez lo ejerció. Una posible solución aunque fuera parcial y tenga otro tipo de problemas sería instalar el sistema británico de dos cámaras de representantes: una para los lores —o conservadores— es decir los poli-adinerados, y otra de los comunes, personas con menor peso económico. Lo ocurrido también obliga a eliminar ese libertinaje.



Por supuesto, nadie puede señalar de ilegales a estas peculiaridades porque integran los textos jurídicos, algunos muy añejos. Sus consecuencias negativas nacieron con ellos y están a la vista, dejando a los ciudadanos la decisión, pero al romper la lógica jurídica además de la filosófica y lingüística, resulta obvio quitarlo. Desde el despacho presidencial ha salido una cantidad no identificada de llamadas haciendo abierto apoyo a favor de aspirantes republicanos Las elecciones del próximo martes pondrán en el banquillo a congresistas y senadores, sobre todo porque el estado de Alaska ya recibió la amenaza de no recibir fondos si los votantes no eligen al aspirante republicano. El interés por estos comicios, sin duda, alcanza a todo el mundo occidental.