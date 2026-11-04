Economía para todos

El año del triunfo del Partido Patriota

Curiosamente, los billetes de Q200 no han tenido una aceptación generalizada de 2011 a 2026.

Les doy la bienvenida a las nuevas autoridades monetarias y bancarias, y felicitarlas por ser una promoción dentro del Banco de Guatemala y la Superintendencia de Bancos.



El Banco de Guatemala publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2011, así.



Con el propósito de atender la demanda de numerario, de reemplazar el billete deteriorado y de disponer de un nivel de inventario adecuado, en 2011 el Banco de Guatemala contrató la impresión masiva de formas de billetes de banco y la acuñación de monedas metálicas en diferentes denominaciones.



Curiosamente, los billetes de Q200 no tuvieron una aceptación generalizada durante la siguiente década. En algunos pueblos indican verbalmente que no aceptan monedas de cinco y 10 centavos y en otros indican que no aceptan monedas de 25 centavos.



El Banco de Guatemala, a finales del ejercicio contable 2011, registró una pérdida de Q1 mil 17.1 millones.



El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional 2011, así: la inflación fue de 6.20% a fin de año (5.39% en 2010). El tipo de cambio nominal del quetzal respecto del dólar de los Estados Unidos fue de Q7.80808 por US$1.00 el 29 de diciembre de 2011. La tasa de interés líder de política monetaria fue ajustada hasta ubicarla en 5.50%. (4.50 a fin de 2010).



El INE presentó en abril de 2011 la nueva base de cálculo para la medición del IPC, cuyo período de referencia es diciembre 2010.

En 2011, la tasa de interés líder 5.50%; la inflación, 6.20%; el petróleo, 95 dólares. En 2026 se asemejan los datos.



El déficit anual de cuenta corriente (importaciones más elevadas que las exportaciones) como porcentaje del PIB, se situó en 3.1% (déficit de 1.5% en 2010). Comentario especial: durante seis décadas se tuvo este déficit, y no fue sino hasta 2016 que se logró tener saldo positivo, principalmente por el aumento de las remesas familiares, que han superado las exportaciones desde ese entonces.



El valor de las exportaciones de petróleo fue de US$335.4 millones. El petróleo, a US$95.03.



Hubo una amnistía tributaria. El déficit fiscal en relación al PIB fue de 2.8%. (En 2009, 3.1%; en 2010, 3.3%). Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En 2011 ocurrió un gran terremoto y tsunami que provocaron una catástrofe nuclear en la planta de Fukushima, Japón. El Ejército norteamericano mató al líder de la red terrorista al-Qaeda, Osama bin Laden, autor de los atentados del 11-S, en una emboscada en Pakistán. Los libios, por medio de una revolución, derrocaron y mataron a su presidente, Muamar el Gadafi, después de gobernar al país por 41 años.



En Guatemala, la Universidad Francisco Marroquín cumplió 40 años de fundación, mientras que la Universidad Rafael Landívar cumplió 50 años. El maíz guatemalteco en julio llegó a un precio de Q219 por quintal, siendo la cifra más alta lograda en los últimos años.



Se celebraron los comicios, triunfando el binomio presidencial del Partido Patriota, integrado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.



En numismática, ahora las monedas se acuñan en acero inoxidable y se reduce su grosor.



En filatelia se emitieron los sellos siguientes: Cien años de la Unión Postal de América, España y Portugal. XX, Upaep. 50 años de la Hemeroteca Nacional. Trajes típicos de Guatemala II (acuarelas de Carmen L. Petetersen). In memoriam Von Humboldt 1769-1859. Símbolos patrios (ceiba y monja blanca). Centenario de la fundación de la República de China Taiwán.