Economía para todos

El costo de mantener a raya la inflación

Las reservas monetarias internacionales desde 2002 se invierten conforme criterios de liquidez, seguridad y rentabilidad.

El banco central publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala y el Estudio de la economía nacional 2003, en dos libros por separado. Anteriormente era solo un volumen.



Las reservas monetarias internacionales, por mandato de la Junta Monetaria, desde 2002 se invierten conforme a criterios de liquidez, seguridad y rentabilidad.



La Memoria detalla todos los movimientos financieros que hace el Banco de Guatemala. Como agente financiero del Estado, se publican todas las operaciones del sector público.



El banco administra el Fondo para la Protección del Ahorro, que tiene el objeto de garantizar a cada depositante hasta un monto de Q20 mil.



Finalmente, se llega a los estados financieros, cuya publicación había sido suspendida en la Memoria, y no se dieron a conocer de nuevo sino hasta el año 2002, con el compromiso de publicarlos anualmente. Comprende tanto el balance general como el estado de gastos y productos. Las notas explicativas están bastante bien hechas; sin embargo, no publican la cantidad de onzas oro de las reservas internacionales, sino solo el monto. Ello consiste en el oro amonedado que se encuentra en las bóvedas de reserva del Banco de Guatemala en el Centro Cívico y el oro en barras invertido en instituciones financieras del exterior.

El 28 de septiembre se recibió la noticia de la investidura como cardenal a monseñor Rodolfo Quezada Toruño.



Trata sobre transparencia y rendición de cuentas. Es muy ilustrativo y completo. Finalmente, hace un resumen en donde se pueden comprender los compromisos que se hacen cuando se firma un convenio stand-by con el Fondo Monetario Internacional.



Las principales resoluciones emitidas por la Junta Monetaria, principalmente, se relacionaron con la aprobación de los grupos financieros de los bancos y autorización para que algunos bancos operaran en Guatemala como entidades fuera de plaza (offshore).



El Banco de Guatemala tuvo pérdidas en 2003 por Q963.7 millones. Significa que el Banco de Guatemala perdió este año diariamente, Q2.7 millones.



Influye en esas pérdidas el costo de la política monetaria, cambiaria y crediticia por Q883.7 millones. Ese costo es lo que el Banco de Guatemala gasta por hacer distintas operaciones financieras, entre las cuales se encuentran los intereses por los depósitos a plazo (Q15 mil 36.1 millones), por los bonos de estabilización (US$1.5 millones), por la deuda externa propia del Banco (US$68.9 millones), entre otras operaciones. Es el precio de mantener a raya a la inflación y de tener un tipo de cambio variable, pero sin grandes oscilaciones. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En Guatemala, en 2003, el 17 de abril falleció el líder histórico del Partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Mario Sandoval Alarcón. El 28 de septiembre se recibió la noticia de la investidura como cardenal de monseñor Rodolfo Quezada Toruño. Dicho acto se realizó el 22 de octubre. En las elecciones generales salió vencedor en segunda vuelta electoral, el 28 de diciembre, Álvaro Colom.



En numismática, el billete de Q20 se basa en diseños alusivos a nuestra independencia. En el anverso, un grabado del doctor Mariano Gálvez y, en su reverso, la recreación de la obra La firma de la Independencia, de Rafael Beltranena. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: máscaras en cuatro sellos y una hoja miniatura (Baile de la Conquista, Baile de Moros y Cristianos, Baile del Venado, Baile del Paabanc). Centenario del nacimiento de San Josemaría Escrivá de Balaguer, con cuatro sellos distintos. Cincuentenario del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (Oirsa), con seis sellos.