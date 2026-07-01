El ferrocarril, una forma de transporte por el país

Catalejo

El ferrocarril, una forma de transporte por el país

El tren tiene muchas ventajas para usarlo en las diversas maneras de transporte de pasajeros y carga.

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Desde un tiempo a esta parte han comenzado a desarrollarse algunas rutas terrestres en algunas partes del país, de las cuales el tramo Xochi es el causante de más interés a causa de la divulgación de ese proyecto realizado por inversionistas privados. Una segunda obra es la ruta entre Sanarate y Xenacoj, y dentro de la capital se encuentran el tren aéreo desde la plazuela España hasta Mixco y el Metro Riel iniciado por la municipalidad capitalina. Ya se menciona un tren terrestre desde la zona 12 hasta la salida a la ruta al Atlántico. Este último está en sus inicios y utilizaría la vía férrea instalada por Justo Rufino Barrios desde San José hasta puerto Barrios en el Atlántico, y de Escuintla a la frontera con México. Dejó de funcionar en 1996, casi inservible.


El ferrocarril tiene como principal ventaja su capacidad de transportar grandes cantidades de carga y puede también hacer lo mismo con pasajeros. Por esta causa en Europa sigue siendo una alternativa a los aviones, pues las estaciones se encuentran dentro de las ciudades, sin importar su tamaño, mientras los aeropuertos se encuentran a largas distancias. Tienen alta velocidad para unir ciudades importantes, como las capitales, son interurbanos para el servicio a ciudades de menor tamaño y regionales. En nuestra capital, las montañas y los barrancos obligarían a hacer numerosos puentes y estaciones de las llamadas “de cercanías”. La idea sería no entrar a la ciudad y regresar la ruta —a Barrios, por ejemplo—. Una necesidad adicional sería construir túneles.

En otros países, como Japón y Estados Unidos, causan sorpresa la velocidad y horas diarias de trabajo cuando se necesita sustituir alguna obra dañada o finalizada en su vida útil.


Estas, por supuesto, son algunas ideas de hecho obligatorias a causa de la situación actual del transporte terrestre por autobuses, camiones y tráileres, además de la mala calidad de numerosas carreteras, el mal estado de muchos de los autobuses y transportes de carga, más conductores inexpertos o irresponsables. No es necesario usar trenes de alta velocidad, pues su precio es alto y las distancias no son lo suficientemente largas. Las distancias más largas son: a Flores, Petén, 507 km; a Barrios, 308; menos de cien km, 5; el resto tiene entre 100 y 300. El plan debería iniciarse con las distancias más lejanas y coincidir en la mitad. Implica un plan a largo plazo y construirlos sur a norte o este-oeste al mismo tiempo para unirse al centro de la distancia.


Los puentes y los túneles tanto ferroviarios como carreteros igualmente deben construirse de columnas de metal o concreto, o solo de metal porque este último es más fácil de instalar, pues el tiempo es uno de los factores capaces de ahorrar costos. En otros países, como Japón y Estados Unidos, causan sorpresa la velocidad y horas diarias de trabajo cuando se necesita sustituir alguna obra dañada o finalizada en su vida útil. Parecería gasto innecesario, pero lo justifica el valor del tiempo de construcción, la eliminación de interrupciones de tránsito y las pérdidas de mercancías agrícolas de vida limitada, a lo cual se agrega el desperdicio de tiempo en otras actividades beneficiosas para el país, como lo son todas aquellas relacionadas con el turismo.


En estas circunstancias es conveniente y necesario la contratación de empresas conocedoras tanto locales como extranjeras, pero también tomar las decisiones relacionadas con el manejo controlado y aceptable de los impuestos, así como los castigos a quienes cometan abusos o corrupciones. Quienes tienen fe en el avance del país necesitan estar de acuerdo con este tipo de obras y con la celeridad para hacerlas, siempre y cuando llenen las condiciones técnicas y sean aprobadas por entidades especializadas y con experiencia. Por último, se deben aprobar acuerdos para mantener la construcción aun cuando los gobiernos vayan cambiando como resultado de las elecciones, obviamente claras y sin manchas. Todo esto es una unidad no solo técnica, sino de criterios compartidos.

ESCRITO POR:

Mario Antonio Sandoval

Periodista desde 1966. Presidente de Guatevisión. Catedrático de Ética y de Redacción Periodística en las universidades Landívar, San Carlos de Guatemala y Francisco Marroquín. Exdirector de la Academia Guatemalteca de la Lengua.

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