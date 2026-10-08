Desde Ginebra

El Informe sobre el Comercio Mundial 2026

La OMC demuestra, según el documento, que los miembros cuentan con antecedentes para afrontar este desafío.

El Informe sobre el Comercio Mundial de la OMC del 2026, en el presente articulo se presenta las principales conclusiones del Informe sobre el comercio mundial 2026 de la OMC, difundido el 15 de septiembre en el Foro Público. Su mensaje central es que modernizar y fortalecer el sistema multilateral de comercio puede impulsar el crecimiento, mientras que la erosión de sus normas ocasionaría pérdidas económicas importantes. La cooperación debe adaptarse a una economía más integrada, multipolar y diversa.

Estos procesos hacen más compleja la cooperación y plantean nuevas exigencias a las normas comerciales.

El informe compara tres escenarios para el año 2050, respecto a una trayectoria de referencia. Un marco multilateral reforzado elevaría el PIB mundial un 2.9% y las exportaciones un 17.9%. Estas ganancias dependerían de una mayor apertura de mercados, nuevas disciplinas sobre comercio digital y servicios, una membresía más amplia y un equilibrio entre apertura comercial y seguridad. Los países menos desarrollados, cuya participación en el comercio mundial es inferior al 1%, podrían aumentar su PIB un 7.7% gracias a la reducción de aranceles y otros costes comerciales.

Las economías de ingresos altos también obtendrían beneficios sustanciales en términos absolutos, especialmente por la disminución de los costes del comercio de servicios. El escenario favorable ilustra que una cooperación más profunda puede generar oportunidades para países con distintos niveles de desarrollo. Las simulaciones permiten comparar las consecuencias de diferentes decisiones sobre la organización del comercio internacional, sin constituir resultados garantizados.

Los escenarios de deterioro muestran resultados opuestos. En un mundo dividido en bloques geopolíticos, el PIB mundial caería un 5,1% y las exportaciones un 18,6%. Si la cooperación multilateral fuera sustituida por una red de acuerdos de libre comercio, las disminuciones serían del 6,9% y del 26,9%, respectivamente. La advertencia de pérdidas de hasta un 10% del PIB se refiere a la brecha aproximada entre fortalecer el sistema y permitir su erosión; las caídas frente a la trayectoria de referencia son las indicadas para cada escenario.

El análisis destaca los beneficios acumulados durante ocho décadas: reducción de barreras, expansión del comercio mundial hasta casi cincuenta veces su tamaño inicial y consolidación de una economía más abierta y basada en reglas. Según el documento, alrededor del 72% del comercio mundial de mercancías sigue realizándose bajo el trato de nación más favorecida de la OMC. La cooperación también ha favorecido la resiliencia ante las crisis, la reducción de brechas de ingresos entre economías y las relaciones pacíficas entre sus miembros.

La reforma responde a cuatro transformaciones principales: la redistribución del poder económico; el mayor peso de las intervenciones gubernamentales y la política industrial; los cambios asociados a la digitalización, las cadenas globales de valor y la transformación ambiental; y el aumento de las tensiones geopolíticas. Estos procesos hacen más compleja la cooperación y plantean nuevas exigencias a las normas comerciales.

Durante la presentación, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, destacó que la lógica de la cooperación conserva su validez pese a los cambios del panorama mundial. Señaló que los miembros reconocen la necesidad de reformar la organización. El economista jefe, Robert Staiger, expuso los hallazgos, que posteriormente fueron debatidos por representantes diplomáticos, especialistas académicos y dirigentes empresariales en el Foro Público, con perspectivas diversas sobre el futuro comercial.

El informe no propone un plan cerrado de reforma. Su conclusión es que preservar los beneficios del sistema exige actualizarlo, manteniendo la apertura, la previsibilidad y la equidad. La experiencia de renovación del GATT y de la OMC demuestra, según el documento, que los miembros cuentan con antecedentes para afrontar este desafío.