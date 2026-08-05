Economía para todos

El Mitch y las tormentas financieras

En Guatemala, varios inversionistas eran tenedores de bonos rusos en 1998, y sufrieron pérdidas considerables.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1998, observándose turbulencias financieras en el mundo y en Guatemala.

La tormenta Mitch, la corriente de El Niño y el volcán de Pacaya causaron daños considerables.

La agitación del mercado financiero internacional se intensificó agudamente, a raíz de la decisión del Gobierno de Rusia en agosto de 1998, de devaluar el rublo e iniciar un proceso de reestructuración unilateral de su deuda.

En Guatemala, inversionistas, bancos y personas individuales y jurídicas tenían inversiones en bonos rusos, y sufrieron pérdidas considerables.

En 1998 la economía guatemalteca creció 5.1%. La agricultura fue afectada por la persistencia de la corriente El Niño. Adicionalmente, la actividad agropecuaria se vio afectada por la tormenta tropical Mitch, la cual impactó principalmente en los departamento de Izabal, Petén, Alta Verapaz y Baja Verapaz. Hubo daños a las plantaciones de café por la erupción del volcán de Pacaya. La tormenta tropical Mitch afectó el 20% del área cultivada de café por el exceso de lluvia.

La inflación fue de 7.48% (7.13% en 1997. El tipo de cambio fue de Q6.18 por US$1.00 al cierre del año. El valor de las exportaciones de petróleo fue de US$58.3 millones.

Ingresaron divisas por U$512.0 millones provenientes de la venta de acciones de EEGSA, y por el ingreso por US$72.0 millones provenientes del primer pago de la venta de acciones de Telgua.

El crecimiento del crédito al sector privado en 1998 fue muy elevado, el 26.4%. Ese mismo año, el sistema financiero no regulado del país experimentó la quiebra de dos agroexportadoras de algunas casas de bolsas.

En 1998 el Banco de Guatemala otorgó seis adelantos de emergencia para ayudar a bancos con problemas., los cuales desaparecieron más adelante: Banco del Ejército, Banco Promotor, Multibanco. Se emitió la Ley de la Superintendencia de Administración Tributaria Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En 1998 en el mundo, Chávez ganó la Presidencia de Venezuela con el 56% de los votos. Se inició la Guerra del Golfo con bombardeo de aviones norteamericanos y británicos sobre Bagdad, capital de Irak.

En Guatemala, un reo fue condenado a la pena de muerte por inyección letal, en la Granja Penal de Escuintla. El gobierno decretó de urgencia nacional el combate de los incendios que se desataron en Petén.

Un derrumbe en Santa Cruz del Quiché causó 25 muertos. La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA), pasó a manos de la Distribuidora Eléctrica Centroamericana, S. A. Diez secuestradores de una misma banda fueron condenados a 50 años de prisión por el tribunal de Mazatenango.

El Mitch, que de tormenta tropical se convirtió en uno de los más destructivos fenómenos en la historia de los huracanes de Centroamérica, causó grandes estragos en Guatemala. Telgua cambió de manos en Nueva York. Falleció Teresa Bolaños de Zarco, quien trabajó como ciudadana notable en la Comisión Nacional de Reconciliación, y publicó su libro La culebra en la corbata, relatando en forma amena las negociaciones del gobierno y la extinta guerrilla.

En 1998 se sustituyó la impresión de los billetes de Q1 por moneda metálica. Esta fue acuñada en la Casa Amat, de Chile. También. en filatelia. la emisión de sellos fue solo del 50 aniversario de la industria plástica guatemalteca, con la imagen de Jorge Raybar, pionero.

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