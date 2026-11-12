Al grano

El reloj de la historia

Guatemala puede soñar con un futuro en paz y de bienestar para todos. Y puede lograrlo, a pesar de los momentos grises de su historia.

Ningún pueblo parte de cero. La sociedad y el Estado guatemaltecos arrastran un pasado histórico que, como el de cualquier nación, tiene luces y sombras. En lo político, sin embargo, ese pasado es más bien gris: abundan los episodios en los que el poder se ejerció en beneficio de pocos, en los que las instituciones fueron débiles o capturadas y en los que la ley no siempre fue igual para todos. Reconocerlo no es un ejercicio de pesimismo, sino de honestidad.

La nuestra es una historia compleja, de una sociedad compleja: diversa en lo cultural, en lo lingüístico, en lo económico y en lo regional. En ella, muchas veces, ha habido ganadores a costa de perdedores.

Esa historia incide en los acontecimientos del presente. Lo hace a través de desconfianzas acumuladas, de brechas sociales y territoriales que no se cerraron, de hábitos políticos que se transmiten de una generación a otra y de heridas que todavía no terminan de sanar. Quien pretenda entender la Guatemala de hoy sin mirar hacia atrás, difícilmente comprenderá por qué ciertos problemas reaparecen una y otra vez.

Pero incidir no es determinar. El pasado condiciona, pone límites y plantea desafíos; no dicta, sin embargo, el destino de una nación. Si así fuera, ningún país habría salido jamás de la pobreza, de la guerra o del autoritarismo, y la experiencia de muchos pueblos demuestra lo contrario. El futuro se construye con decisiones, y las decisiones las toman personas concretas, en circunstancias concretas.

La nuestra es una historia compleja, de una sociedad compleja: diversa en lo cultural, en lo lingüístico, en lo económico y en lo regional. En ella, muchas veces, ha habido ganadores a costa de perdedores. No se trata de repartir culpas de forma simplista, sino de admitir que ciertos arreglos institucionales y ciertas prácticas favorecieron a unos en detrimento de otros, y que eso dejó huella.

Al mismo tiempo, generación tras generación ha habido guatemaltecos que han buscado remontar el peso de ese pasado y edificar un mejor futuro para todos: maestros, médicos, emprendedores, servidores públicos, líderes comunitarios, jueces y ciudadanos anónimos que han apostado por el trabajo honrado, la legalidad y el diálogo. Y también ha habido otros que, desafortunadamente, se han aprovechado de las circunstancias, han lucrado con el desorden o han usado el poder para provecho propio. Ambas corrientes conviven todavía hoy.

La violencia de las últimas semanas ha generado una indignación legítima y, en muchos, el temor de volver a circunstancias que se creían superadas. Es comprensible. Cuando la inseguridad golpea, el pasado parece regresar con toda su fuerza y surge la tentación de pensar que nada cambia. Precisamente por eso conviene insistir en la idea central: hay un pasado que pesa e incide en el presente, pero no tiene por qué determinar el futuro.

Responder a la violencia exige instituciones que funcionen, autoridades que rindan cuentas y una justicia que actúe con independencia y eficacia. Exige también una ciudadanía que no se resigne, que demande resultados sin caer en la desesperanza ni en las salidas fáciles que, en otros momentos, terminaron agravando los problemas. La serenidad no es pasividad; es la condición para actuar con acierto.

El reloj de la historia no se detiene ni retrocede por sí solo. Avanza conforme a lo que cada generación hace con lo que recibió. A la nuestra le corresponde decidir si repite los errores que ya conoce o si se suma a quienes, antes que nosotros, se empeñaron en dejar un país mejor del que encontraron.

Guatemala puede soñar con un futuro en paz y de bienestar para todos. Y puede lograrlo, a pesar de los momentos grises de su historia.