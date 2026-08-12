Economía para todos

El último año del presidente Álvaro Arzú

Se otorgaron a 12 bancos y financieras 32 adelantos de emergencia por distorsiones en intermediación financiera.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1999, observando turbulencia en las instituciones financieras.

En el año 1999 se reflejaron los daños causados por la tormenta tropical Mitch de 1998. columna.

En 1999 la actividad económica de Guatemala creció en 3.6%, impidiendo el crecimiento daños causados por la tormenta tropical Mitch, principalmente al sector agropecuario, y la crisis financiera internacional.

La explotación de petróleo disminuyó debido a problemas técnicos y por el conflicto suscitado por las comunidades cercanas a las estaciones de bombeo del oleoducto. Fueron inauguradas la hidroeléctrica Renace, en Alta Verapaz, y las geotérmicas Orzunil, en Quetzaltenango, y de Amatitlán, que, en conjunto, tienen una capacidad instalada de 89 MWh.

La tasa de inflación fue de 4.92%. El tipo de cambio terminó a fin de año en Q7.821 por US$1.00. El crédito de los bancos y sociedades financieras creció 10.7% (el año previo, 26.4%). No hubo necesidad de llegar juicio en el enfrentamiento de los bancos contra el Banco de Guatemala. La Junta Monetaria autorizó, en 1999, 32 adelantos de emergencia con recursos internos del Banco de Guatemala, por un total de Q1 mil 756.9 millones.

Los ocho bancos que recibieron adelantos fueron los siguientes: Multibanco, Banco Promotor, Banco Empresarial, Banco Inmobiliario, Banco del Ejército, Banco Metropolitano, Banco Privado para el Desarrollo y Banco Nor-Oriente. Las cuatro sociedades financieras que en 1999 recibieron adelantos extraordinarios del Banco de Guatemala fueron: Agro-Comercial, Corporación Financiera Americana, Financiera Corporativa y Financiera Consolidada.

Se autorizó la fusión por absorción de Multibanco por el Banco del Café, ambos desaparecidos. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

1999 fue el último año de gobierno del presidente Álvaro Arzú. Si desea recibir sin costo los 154 artículos de mi autoría en el período 1996-1999, solicíteme el libro digital vía WhatsApp, de 228 páginas. Este gobierno canceló el período 1945-1995 de política económica, en el cual se esperaba todo del Estado. Se conocía como Estado desarrollista. Había 33 empresas estatales. Por ese motivo llegaron la telefonía móvil, la ley de electricidad, la autopista Palín-Escuintla durante 27 años, y fue subcontratado todo el mantenimiento de carreteras; hubo muy buenas carreteras.

También en 1999 se realizó la segunda consulta popular, convocada para que los acuerdos de paz adquirieran rango constitucional, que obtuvo un no rotundo. El absentismo fue del 81.45% de los empadronados.

Alfonso Portillo triunfó en la elección presidencial para gobernar 2000-2004. La OEA celebró su asamblea general en La Antigua Guatemala. El invierno golpeó la infraestructura en todo el país, causando grandes daños. Batalla campal en Sololá, entre los vecinos de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá. Una aeronave DC-10 de Cubana de Aviación, con 314 pasajeros, se despistó en el aeropuerto La Aurora y cayó sobre seis casas; murieron 26 personas y 73 resultaron lesionadas. Entre los pasajeros figuraban 266 jóvenes guatemaltecos que estudiaban con becas otorgadas por el gobierno cubano. La casi totalidad de los estudiantes se salvó.

En 1999, en numismática, los billetes de Q20 fueron impresos por la casa Thomas de la Rue, de Londres. En el anverso, desde 1972, el diseño principal muestra al doctor Mariano Gálvez, prócer de la Independencia y jefe de Estado de Guatemala en dos períodos, entre 1831 y 1838. También en filatelia se emitió el sello del 50 aniversario de la Sociedad Internacional de Coleccionistas de Sellos de Guatemala. Esta Sociedad ha producido y publicado, en inglés, tres libros con la historia postal del país.