Florescencia

Elon Musk, el hombre más rico del mundo

¿Qué condiciones permiten que el talento desarrolle todo su potencial?

Hace algunos meses, Elon Musk publicó un mensaje que, traducido al español, decía algo parecido a esto: “Quien dijo que el dinero no compra la felicidad realmente sabía de lo que estaba hablando”.

“Quien dijo que el dinero no compra la felicidad realmente sabía de lo que estaba hablando”. Elon Musk

Es impactante escuchar esa reflexión de una persona que puede comprar casi cualquier cosa. Sin embargo, como cualquier ser humano, ha enfrentado desafíos personales, familiares y emocionales. Ha vivido divorcios y tensiones con algunos de sus hijos. Pero, a diferencia de la mayoría de las personas, muchas de esas experiencias se han desarrollado de manera pública. Su historia nos recuerda… que el éxito económico puede resolver muchos problemas, pero no elimina las complejidades de la vida.

Elon Musk también es migrante. Nació en Sudáfrica y llegó a Estados Unidos después de pasar por Canadá. En sus primeros años como emprendedor compartió una pequeña oficina con su hermano. Para ahorrar dinero dormía allí mismo, se duchaba en un gimnasio cercano y trabajaba largas horas—todos los días—. No era la imagen de éxito que hoy vemos en los titulares. Era la realidad de alguien que, con determinación, intentaba una y otra vez sacar adelante una idea sin saber si funcionaría.

Cuando vendió una de sus primeras empresas y obtuvo millones de dólares, volvió a invertir casi todo en nuevos proyectos, algunos de los cuales estuvieron muy cerca de fracasar. Los altibajos de arriesgar su propio dinero para crear oportunidades —una historia que muchos emprendedores conocen—.

Años después, Tesla y SpaceX atravesaban momentos críticos al mismo tiempo. Llegó a pensar que podía perder todo lo que había construido.

Sin embargo, siguió adelante. Su terquedad, o quizá su convicción, terminó atrayendo a inversionistas que decidieron apostar por sus ideas. El viernes de la semana pasada, SpaceX comenzó a cotizar en la bolsa de valores de Estados Unidos, en una operación que se convirtió en la mayor oferta pública inicial de la historia. Como resultado, Elon Musk se convirtió en la primera persona en superar un patrimonio de un billón de dólares.

Es fácil ver solo el resultado final. Los cohetes, los vehículos eléctricos y el enorme patrimonio. Pero detrás de todo están los años de incertidumbre, las noches sin dormir y las veces que estuvo cerca de perderlo todo.

Esta historia del migrante Musk me hizo pensar en los miles de guatemaltecos que viven algo parecido, aunque en una escala distinta. El migrante que trabaja varios turnos para enviar dinero a su familia. El trabajador que madruga para llevar el sustento familiar. El estudiante que trabaja de día y estudia de noche. El emprendedor que arriesga sus ahorros para abrir un negocio. El agricultor que vuelve a sembrar después de una mala cosecha. Ellos entienden lo que significa apostar por un sueño sin tener garantías de éxito.

La diferencia muchas veces no está en el talento. En mi camino he conocido y trabajado con varios guatemaltecos extraordinarios. Hombres y mujeres honrados, capaces de resolver problemas complejos con muy pocos recursos y de convertir momentos de crisis en oportunidades.

Sin embargo, también he visto cómo muchos encuentran obstáculos que poco tienen que ver con su capacidad. Trámites innecesarios, corrupción, falta de acceso a financiamiento, educación limitada y barreras que dificultan convertir buenas ideas en proyectos exitosos.

Guatemala ya cuenta con una economía estable, una moneda fuerte, una población joven y el respaldo de millones de migrantes que con sacrificios aportan con remesas, experiencia y conocimiento. Además, internet y la inteligencia artificial están acercando oportunidades que parecían inalcanzables.

El talento joven es una de las grandes fortalezas de Guatemala. Nos hacen falta líderes políticos con visión y valentía para convertir esas ventajas en oportunidades reales.