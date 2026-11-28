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En Adviento: Vigilantes y sin miedo

Los obispos centroamericanos llaman a enfrentar el autoritarismo, la corrupción y la indiferencia.

El Adviento comienza con una palabra contundente de Jesús: “¡Estén atentos y vigilantes!”. No es una invitación a vivir con miedo en el presente y ante el futuro, sino a despertar de la indiferencia y asumir la responsabilidad que tenemos frente a la historia. En el Evangelio de Marcos (13, 33-37), un hombre deja su casa al cuidado de sus servidores y asigna a cada uno una tarea. La enseñanza es clara: nadie es dueño absoluto de lo que se le ha confiado. Todos somos responsables de cuidar la casa. Esta exhortación adquiere especial significado en Guatemala y Centroamérica. Precisamente, los obispos reunidos en la LXXXIV Asamblea han dirigido un mensaje bajo el lema “No tengan miedo” (Mt 10, 28). Dos llamadas evangélicas que se complementan: velar y no tener miedo. Porque una sociedad que permanece dormida ante la injusticia termina acostumbrándose al sufrimiento de los demás; y una Iglesia que tiene miedo de denunciar el mal corre el riesgo de perder su voz profética.

Comenzar el Adviento es aceptar una doble convocatoria: despertar y perder el miedo.

Los obispos centroamericanos identifican realidades que golpean a nuestros pueblos: polarización, violencia, pobreza, migración forzada, narcotráfico, extorsiones, corrupción e impunidad. Frente a ellas advierten que no existen soluciones individuales para problemas colectivos. Se necesitan fraternidad, solidaridad, decisiones comunes y cambios reales. También previenen contra la tentación de confiar en liderazgos autoritarios al estilo Bukele o Murillo-Ortega como respuesta a la crisis democrática. Es una advertencia particularmente pertinente para Guatemala, donde la fragilidad institucional, la desconfianza ciudadana y las disputas por el poder plantean desafíos enormes. No basta cambiar autoridades si permanecen intactas las prácticas que debilitan la justicia y favorecen intereses particulares. La democracia no se sostiene solamente con elecciones, peor todavía cuando muchos dirigentes y sus partidos se sostienen de la corrupción y de sus vínculos con redes criminales; además, necesita ciudadanía informada, consciente y organizada, instituciones responsables y personas que comprendan el poder como servicio. La política debe recuperar su finalidad: procurar el bien común, especialmente el de los más empobrecidos. Velar también significa cuidar la Casa Común. Los obispos denuncian las consecuencias de la minería extractivista cuando sacrifica el agua, los territorios y la vida de las comunidades en beneficio de determinadas lógicas económicas. Recuerda, además, la urgencia de proteger las fuentes de agua y responder a los efectos de la sequía y el cambio climático. No podemos hablar de desarrollo mientras se destruyen las condiciones que hacen posible la vida. El grito de la tierra y el de los pobres son inseparables.

Pero el Adviento también interpela a la Iglesia. Los obispos piden una evangelización coherente, capaz de hacer creíble el Evangelio ante las nuevas generaciones. Esto exige revisar nuestras prácticas pastorales. No basta multiplicar celebraciones, actividades y estructuras si no conseguimos comunidades que escuchen, acompañen y se comprometan con la justicia, la paz y la verdad. Obispos, sacerdotes, religiosos y laicos tenemos responsabilidades distintas, pero compartimos una misma misión: servir, no acomodarnos; anunciar, no callar; acompañar, no excluir.

Los obispos recuerdan a san Óscar Romero y al recién beatificado fray Augusto Ramírez Monasterio como testigos que no tuvieron miedo de asumir los riesgos de su compromiso sacerdotal. Sus vidas recuerdan que la fidelidad al Evangelio tiene consecuencias y que la Iglesia no puede ser indiferente ante el sufrimiento de los pueblos. Comenzar el Adviento es, por tanto, aceptar una doble convocatoria: despertar y perder el miedo. Despertar ante la corrupción, la violencia, la exclusión y la destrucción ambiental; perder el miedo a defender la verdad, la dignidad humana y la esperanza. El Señor viene, pero no quiere encontrarnos dormidos. Quiere una Iglesia viva y una sociedad que no haya renunciado a construir su futuro. Velar es cuidar la vida; no tener miedo es atreverse a defenderla.