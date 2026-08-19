Economía para todos

En vías del fortalecimiento de los bancos

La Junta Monetaria aprobó otorgar cinco adelantos a bancos, por emergencia y reestructuración financiera.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 2000, destacando los créditos que concedió a los bancos en problemas financieros.



La economía de Guatemala creció a una tasa del 3.3%. La tasa de inflación fue del 5.08%. La carga tributaria fue de 10.1%. La producción de petróleo mermó en 10.6%.



Las tasas de interés de la recepción de depósitos a plazo en el Banco de Guatemala fue en 1999 de 22.2%, y al finalizar 2000 se redujeron a 17.8%. La tasa de interés anual para créditos llegó a 20.1%. La de depósitos al 11.0%. La tasa de encaje legal continuó siendo del 14.0%.

Al finalizar el año 2000, las Reservas Monetarias Internacionales fueron de US$1 mil 884.8 millones.



En 2000, el crecimiento interanual de los medios de pago del 18.1%, se ubicó por encima del rango programado por la Junta Monetaria, mientras que la tasa de crecimiento del crédito al sector privado (9.7%) se ubicó por debajo de dicho rango.



La Junta Monetaria autorizó cinco adelantos con recursos del Banco de Guatemala para atender problemas temporales de liquidez a un mes plazo (Banco Metropolitano, Banco Promotor y Banco Inmobiliario), y para apoyar programas de reestructuración de dos bancos que mostraron graves problemas financieros (Banco Metropolitano, Banco Promotor).



Al inicio de 2000 existían en el país 32 bancos nacionales, dos sucursales de bancos extranjeros y el banco central.



Al 31 de diciembre de 2000 se encontraba en estudio en la Superintendencia de Bancos la autorización de dos nuevas instituciones bancarias, una de ellas postransformación. Debido a la fusión por absorción del Banco de la Construcción, S. A., por el Banco Reformador, S. A., en agosto de 2000, y de la fusión por consolidación del Banco del Agro, S. A. y el Banco Agrícola Mercantil, S. A., hoy Banco Agromercantil de Guatemala, el número de bancos nacionales disminuyó a 30.

La tasa de interés para al finalizar el 2000 se situó en 20.1%.



Se emitió la Ley de Supresión de Privilegios y Beneficios Fiscales de Ampliación de la Base Disponible y de Regularización Tributaria (decreto No. 44-2000 del Congreso de la República del 28 de junio de 2000). También se establecieron modificaciones a otros impuestos.



La Junta Monetaria en 2000 aprobó la Matriz de Programas de Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional. Dos años después, el Congreso de la República publicó nuevas leyes para la tercera reforma monetaria y bancaria de Guatemala. La primera fue en 1926 y la segunda en 1946. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



Alfonso Portillo asumió la Presidencia de Guatemala para el período 2000-2014, y Efraín Ríos Montt, la presidencia del Congreso de Guatemala.

El 20 de junio de 2000 colapsó el puente Villalobos, inhabilitando el principal acceso de la ruta al Pacífico. El 29 de junio, los secuestradores de la banda Los Pasaco fueron ejecutados por inyección letal, por ser autores responsables del secuestro y asesinato de la señora Isabel Bonifasi de Botrán.



Desde ese entonces no se ha aplicado la pena de muerte.



Augusto Monterroso, autor del cuento El dinosaurio, recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2000, en Oviedo, Asturias, de manos de Felipe de Borbón, futuro rey de España.



En 2000 en numismática, de nuevo en la Serie Iberoamericana, se acuñó la moneda conmemorativa con el escudo nacional, rodeado del de las otras naciones participantes. Este año en filatelia no hubo emisión de sellos.