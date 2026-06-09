Hagamos la diferencia

Enca: donde Guatemala cultiva su futuro

Una institución que ha sembrado desarrollo durante más de un siglo

En una nación donde con frecuencia buscamos ejemplos de instituciones que han trascendido gobiernos, ideologías y coyunturas, la Escuela Nacional Central de Agricultura (Enca) representa una de las historias de éxito más extraordinarias de Guatemala. Este año celebra 105 años de existencia, más de un siglo dedicado a formar jóvenes de todos los departamentos del país bajo una filosofía sencilla, pero poderosa: “Aprender haciendo”, “servir con responsabilidad” y “liderar con conocimiento”.

Pocas instituciones han contribuido tanto al desarrollo de Guatemala como la Escuela Nacional Central de Agricultura (Enca).

La Enca no es únicamente una escuela agrícola; es una institución estratégica para el desarrollo nacional. Desde sus aulas han surgido generaciones de profesionales que han contribuido a la producción de alimentos, la conservación de bosques, la protección de los recursos naturales, la investigación científica, la educación superior y el fortalecimiento de empresas e instituciones públicas y privadas. Su legado puede medirse en cifras, pero sobre todo en vidas transformadas. A la fecha ha graduado a cerca de siete mil profesionales de nivel medio: seis mil 225 peritos agrónomos, 617 peritos forestales y 20 peritos agroindustriales. Miles de hombres y mujeres que han llevado conocimiento, innovación y liderazgo a cada rincón de Guatemala.

Su impacto va mucho más allá de Bárcenas. Actualmente coordina una red de 23 centros educativos agrícolas de nivel medio distribuidos en diversos departamentos del país. Esta red integra cuatro escuelas de Formación Agrícola, cuatro institutos Adolfo V. Hall, 11 establecimientos privados y cuatro bachilleratos con orientación agrícola, constituyéndose en uno de los sistemas de educación agrícola más importantes de Guatemala. Uno de sus mayores distintivos es su modelo de internado. En la Enca no solo se adquieren conocimientos técnicos; también se forman valores, disciplina, liderazgo, compañerismo y sentido de pertenencia. La convivencia diaria entre jóvenes hombres y mujeres, de distintas regiones, contribuye a construir una visión más amplia y solidaria de la nación.

La formación práctica constituye otro de sus pilares fundamentales. Los estudiantes complementan su aprendizaje en la finca Bárcenas, el Centro de Capacitación Las Ninfas en Amatitlán y la Reserva Forestal La Montañita, en San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, así como sus múltiples laboratorios y lugares de capacitación e investigación. Estos espacios permiten que la teoría se convierta en experiencia y que el conocimiento se traduzca en capacidades reales para enfrentar los desafíos del sector agropecuario y forestal. La calidad de su formación también se refleja en el desempeño de sus egresados. Muchos han ocupado posiciones de liderazgo en ministerios, instituciones públicas, universidades, centros de investigación, organismos internacionales y empresas de relevancia nacional e internacional. Otros han destacado académicamente en instituciones de prestigio como Zamorano, Earth, Esnacifor y la Facultad de Agronomía de la Usac.

El aporte de la Enca ha sido tan significativo que en 2011 recibió la Orden del Quetzal en grado de Gran Cruz, la máxima condecoración honorífica otorgada por el Estado de Guatemala. Más que un reconocimiento institucional, esta distinción representa el agradecimiento de una nación a una escuela que durante generaciones ha contribuido silenciosamente a su desarrollo. Hoy, cuando Guatemala enfrenta desafíos relacionados con la seguridad alimentaria, el cambio climático, la sostenibilidad ambiental y la competitividad global, la misión de la Enca adquiere una relevancia aún mayor. Celebrar sus 105 años no debe ser únicamente un acto conmemorativo, sino una oportunidad para reconocer el valor de la educación técnica y agradecer a quienes han dedicado su vida a formar nuevas generaciones. Porque mientras muchas instituciones forman estudiantes, la Enca ha hecho algo mucho más trascendente: durante más de un siglo ha formado ciudadanos capaces de producir, conservar, innovar y servir. Y cuando una institución logra sembrar conocimiento y cosechar desarrollo durante 105 años, su historia deja de pertenecerle únicamente a ella, para convertirse en patrimonio de toda Guatemala.