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Fray Augusto: ayudar a un campesino le costó la vida

Fray Augusto Ramírez Monasterio escuchó a un campesino perseguido y decidió ayudarlo.

“Al Padre lo mataron por ayudar a un campesino”. La frase de Daniel (nombre ficticio), sobreviviente de la represión y testigo clave para la beatificación, debería sacudir la conciencia de Guatemala. No es una expresión piadosa ni una leyenda religiosa: es un testimonio que denuncia la brutalidad de una época en la que la solidaridad despertaba sospechas y defender la dignidad humana resultaba peligroso.

Guatemala no puede honrar a sus mártires mientras guarda silencio ante las injusticias del presente.

Fray Augusto Ramírez Monasterio escuchó a un campesino perseguido y decidió ayudarlo. No se limitó a ofrecerle consuelo espiritual, sino lo acompañó ante las autoridades para gestionar su situación legal. Según la reconstrucción del informe Remhi, ambos fueron detenidos, interrogados y maltratados en agosto de 1983. El sacerdote quedó después expuesto a vigilancia y amenazas. El 7 de noviembre de ese año fue asesinado. Su cuerpo apareció al día siguiente con señales de violencia.

Ante este cobarde crimen, la cautela no justifica el silencio ni autoriza ignorar el contexto de persecución. La memoria histórica exige esclarecer los hechos, escuchar a las víctimas y rechazar las versiones que pretendan clausurar las preguntas sin responderlas. ¿Qué clase de poder puede considerar peligrosa la ayuda que un sacerdote presta a un campesino? ¿Qué Estado puede tratar la solidaridad como sospecha y anteponer sus intereses a la dignidad humana?

En la Guatemala del conflicto armado, la persecución alcanzó a campesinos, sacerdotes, estudiantes, catequistas, defensores de derechos humanos y agentes pastorales comprometidos con las comunidades. La sospecha política llegó a contaminar incluso las obras de misericordia. Fray Augusto quedó atrapado en esa lógica perversa: ayudar a una persona vulnerable se convirtió en motivo de hostilidad.

La beatificación de fray Augusto, el próximo sábado 7 de noviembre de 2026, no puede reducirse a una ceremonia solemne ni a una celebración eclesiástica. Su memoria pertenece también a Guatemala, porque interpela nuestra relación con la verdad, la justicia y los pobres. Sería una contradicción levantar altares al sacerdote que acompañó a un campesino y desentenderse de quienes hoy sufren exclusión, abusos de poder y negación de sus derechos. Sería convertir su martirio en una imagen inofensiva, despojada de su capacidad de cuestionar nuestras comodidades y nuestros silencios.

Una Iglesia que anuncia a Jesucristo, pero vuelve la espalda a las víctimas, contradice con sus obras lo que proclama con sus labios. La fidelidad al Evangelio no se mide únicamente por la solemnidad de las celebraciones, sino por la valentía de acompañar a quienes sufren, incluso cuando hacerlo incomoda a los poderosos. Daniel lo expresa con una gratitud estremecedora: “Yo no estuviera vivo si él no hubiera hecho este amor”. En esas palabras se condensa el significado de una vida entregada: el amor cristiano no contempla el sufrimiento desde lejos, sino que se acerca, escucha y asume responsabilidades.

Guatemala no construirá una paz firme sobre la desmemoria ni una democracia sólida sobre la impunidad. La reconciliación no consiste en exigir silencio a las víctimas, sino en garantizar verdad, justicia y condiciones para que la violencia no se repita. Fray Augusto no necesita que inventemos culpables ni exageremos su historia. Necesita que escuchemos el testimonio de Daniel, que se esclarezca lo pendiente y que su memoria transforme nuestras decisiones.

La verdadera fidelidad a fray Augusto no se demostrará solamente asistiendo a su beatificación. Se demostrará defendiendo a los campesinos, denunciando las injusticias y protegiendo la dignidad de quienes carecen de poder. Su historia deja una pregunta que Guatemala no puede esquivar: cuando ayudar a los pobres incomoda al poder, ¿de qué lado estamos?