Historia de la familia González Lobos

Primera biografía del sacerdote guerrillero Francisco González Lobos, lugarteniente de Rafael Carrera.

Carlos Alfonso Álvarez-Lobos Villatoro publicó el libro La familia González Lobos de Guatemala, historia y genealogía, editado por la Academia de Geografía e Historia de Guatemala, como Publicación Especial No. 53, Serviprensa, S. A., julio de 2023, 260 pp.



Este libro es un estudio histórico-genealógico, en el que el autor presenta una sólida investigación bien documentada, reuniendo datos desde hace varios años, pacientemente recogidos en diversos repositorios nacionales, desde los libros sacramentales de parroquias, o en noticias de prensa y los comentarios de los historiadores de época.



Por otra parte, se replantea la incógnita sobre la autoría de las memorias apócrifas conocidas con el título original: La Revolución de Mita, que Ignacio Solís atribuye y publicó en 1906 con el título de Memorias del general Rafael Carrera, mientras que Antonio Batres Jáuregui, adjudica al padre Francisco González Lobos.

Genealogía de familia guatemalteca con cuatro siglos de existencia.



La obra se comienza con un estudio introductorio; primeramente alude a la historia familiar, e incluye un análisis sobre el origen e historia de los apellidos González y Lobo desde la península Ibérica, a partir de tiempos muy remotos, y particularmente la historia de la familia González Lobo, un apellido compuesto que tuvo su principio en el matrimonio de un hidalgo, natural de las montañas de La Robla, León, España, y una española de la ciudad de Guatemala, es decir, una criolla nacida en Indias, efectuado en la ciudad de Santiago en 1703.



Esta historia familiar resulta amena e interesante a la vez, por cuanto que el autor la hace acompañar de la historia citadina de Santiago de Guatemala, desde aquel año de 1703, en la que se describe el estado de la plaza mayor de la ciudad, con la catedral y sus portales, pero con la ausencia de la fachada del real palacio y la inexistencia del palacio del ayuntamiento, aún no construido. Se habla del número de parroquias y conventos de hombres y mujeres. Luego, la destrucción de la ciudad de Guatemala con el terremoto y traslado de la capital a partir de 1776, y las peripecias sufridas por los vecinos. Finalmente, la historia familiar se sintetiza en el personaje principal, el exfranciscano secularizado, presbítero doctor Francisco González Lobos, quien impulsado por la supresión de las órdenes religiosas y la política impopular de Francisco Morazán y de sus seguidores, se alzó contra el gobierno constituido, se unió a Rafael Carrera, un joven de apenas veintitrés años de edad, y se convirtió en su preceptor, consejero, secretario, redactor de proclamas, discursos, y prontamente en su lugarteniente.



González Lobos, compañero del también exfranciscano, el doctor Bernardo Piñol y Aycinena, trabajaron juntos, en secreto, conspirando contra el gobierno liberal. La actividad de estos dos amigos insurgentes confluyó en los motines del mismo año, en Chiquimula y otras poblaciones de oriente de Guatemala, que en su calidad sacerdotal, y de acuerdo con sus credos y opiniones particulares, se enrolaron en la defensa de la fe católica y de la libertad de cátedra en la enseñanza a todo nivel en el país.



Es un libro pionero en su género, que tiene el particular propósito de exponer un tema histórico-genealógico que proporciona abundante información histórica, por cuanto que también es la primera biografía que se publica sobre el legendario y temible sacerdote guerrillero Francisco González Lobos, a quien Douglas Sullivan González le dedicó una buena parte de su libro: Piety, Power, and Politics: Religion and Nation Formation in Guatemala 1821-1871 (University of Pittsburg Press, 1998).