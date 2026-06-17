Economía para todos

Ingreso masivo en dólares

El Banco de Guatemala captó Q828.5 millones provenientes mayoritariamente del ingreso de dólares.

Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1991, destacando que la inflación se redujo de 60.6% en 1990 a 9.2% en 1991.



En 1991 el crecimiento de la economía fue del 3.3% (3.1% el año anterior).



Se eliminó el subsidio cambiario a las importaciones de petróleo, La inflación se redujo considerablemente al situarse en 9.2% (60.6% en 1990); el tipo de cambio, a lo largo del año, permaneció estable en US$6.06; las tasas nominales de interés tendieron a moderarse.



Se captaron US$828.5 millones de depósitos a plazo. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala para 1991.



En el mundo: Kuwait fue liberado, e Irak, derrotado. Se dio el fin de la URSS y de la Guerra Fría. El presidente M. Gorbachov de la URSS fue destituido. El presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, firmó los documentos que proclaman la nueva Comunidad de Estados Independientes.



Jorge Serrano Elías asumió la Presidencia de la República de Guatemala. El enfrentamiento armado interno continuaba con ferocidad. Sin embargo, en búsqueda de los acuerdos de paz, el 17 de junio de 1991 en Cuernavaca, México, se reunió la URNG con representantes del Gobierno de Guatemala y de la Comisión Nacional de Reconciliación. El mes siguiente se firmó con el gobierno el Acuerdo Marco sobre Democratización para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, conocido como Acuerdo de Querétaro, 25 de julio de 1991, en Querétaro, México.

Se redujo la inflación de 60.6% en 1990 a 9.2% en 1991.



El Banco de Guatemala recibió depósitos del público y bancos, pagando el 36% de intereses anual, y en forma oficiosa garantizaba el tipo de cambio que se inició a Q5 por US$1. Con esta medida retornaron casi instantáneamente depósitos de guatemaltecos en el extranjero. La alcancía estaba llena. Y al año siguiente, al reducirse la tasa de interés, se inició el primer boom de la construcción en las zonas 9, 10 y 14 de la capital.



En lo tributario, y a corto plazo, el gobierno recurrió a un impuesto extraordinario consistente en un gravamen del 1% sobre los ingresos totales o los activos netos, tanto de personas individuales como jurídicas. También se emitieron bonos del Tesoro de emergencia económica, que todos los guatemaltecos con ingresos superiores a Q36 mil anuales tenían la obligación de adquirir por el equivalente al 2% de sus ingresos totales o activos netos declarados en 1990.



Inició operaciones el Banco Uno, que adquirió la sucursal en Guatemala del Bank of America de Nueva York.



En numismática, el billete de Q5 reproduce la imagen del mascarón de jade de Tikal. En filatelia, la emisión de sellos fue así: Centenario de fundación del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Américas II (volcán de Pacaya y lago de Atitlán).



Testimonio del presidente del Banco de Guatemala. Tanto en el gobierno del presidente Vinicio Cerezo (1986-1991), como en el gobierno del presidente Jorge Serrano (1991-1993), el licenciado Federico Linares fue nombrado presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, dos años en cada período.



Su relato en el gobierno del presidente Cerezo para comprender la forma en que le fue entregada la economía al presidente Serrano, y seguidamente el relato en el gobierno del presidente Serrano. Ambos relatos se encuentran en el libro digital de mi autoría, y amplían los acontecimientos ocurridos semanalmente: Economía para todos. Tomo III. 1991-1993. La economía durante el gobierno de Jorge Serrano Elías. Guatemala. Universidad del Istmo. 2021. 319 páginas.