Termómetro fiscal

ISR: deducciones, créditos y Ley de Cine

Las deducciones auténticas protegen la capacidad de pago del contribuyente.

El artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria, (LAT), decreto 10-2012, exige que los costos y gastos deducibles sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas. Somos de la opinión de que el uso de la conjunción disyuntiva “o” indica que basta cumplir con uno de estos requisitos, sin requerir su concurrencia simultánea. El propósito esencial de la deducción de gastos es depurar la renta bruta para respetar el principio constitucional de capacidad de pago, consagrado en el artículo 243 de nuestra Carta Magna.

El acreditamiento otorgado por la Ley de Cine se resta directamente del pago del ISR.

Desde la teoría general del derecho tributario, no todas las erogaciones poseen la misma naturaleza. La doctrina distingue dos categorías: las deducciones auténticas o estructurales y las deducciones incentivo. Las primeras comprenden aquellos gastos indispensables para generar o mantener la renta; su exclusión de la base imponible garantiza que el impuesto recaiga únicamente sobre la utilidad real. Referentes latinoamericanos e iberoamericanos como Dino Jarach, Héctor Villegas, Fernando Sainz de Bujanda y otros desarrollan ampliamente el principio de capacidad contributiva y las reglas de causalidad del gasto.

En esa misma línea, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido que el legislador debe contemplar en la ley tributaria la depuración de la base imponible, con el objeto de determinarse fehacientemente la aptitud efectiva y no ficticia del contribuyente respecto de la carga impositiva que se le impone. En consecuencia, las deducciones estructurales no constituyen un regalo del Estado, sino un imperativo de justicia tributaria para evitar que el gravamen se torne confiscatorio.

La ley tributaria al limitar el monto de ciertos gastos auténticos violenta la capacidad de pago. Para citar dos ejemplos tenemos el límite del 3% de la renta bruta para la deducción de viáticos y el techo del 5% para el pago de regalías. Estos y otros gastos estructurales, al restringirse su deducibilidad, obligan al contribuyente a tributar sobre una renta ficticia, vulnerando su capacidad contributiva.

Por otro lado, las deducciones incentivo son herramientas de política económica o social que no tienen relación con la generación de rentas, tal es el caso de las donaciones, por lo que al limitarse su deducibilidad no lesiona la capacidad de pago. Un ejemplo claro son los aportes a las universidades, entidades culturales o científicas que la ley no limita el monto a deducir, en cambio sí restringe las donaciones a entidades no lucrativas al 5% de la renta bruta o a un máximo de Q500,000 anuales, aplicándose el monto menor.

En este contexto surge la Ley de Cine, la cual establece que las donaciones y gastos destinados a la industria cinematográfica estarán sujetas a las deducciones tributarias que las leyes vigentes establezcan para la cultura, y en ese sentido, conforme a la LAT, las donaciones realizadas a entidades que la Ley de Cine califica como culturales pueden deducirse sin límite alguno.

Hay que diferenciar entre un gasto deducible frente al otro incentivo fiscal que otorga la Ley de Cine a los contribuyentes del régimen sobre las utilidades, quienes podrán acreditar al impuesto sobre la renta el monto de los aportes financieros realizados en proyectos cinematográficos guatemaltecos, hasta el 35% del tributo determinado; es decir, se rebaja directamente del impuesto.

En conclusión, las deducciones auténticas o estructurales tienen raíz constitucional y protegen la capacidad de pago, mientras que las deducciones incentivo como las donaciones y los créditos al impuesto (como el de la Ley de Cine) obedecen a decisiones políticas.