Catalejo

La advertencia de EE. UU. y las próximas elecciones

Numerosas figuras políticas guatemaltecas han recibido serias sanciones de Estados Unidos, pero su significado ha sido conocido hasta ahora.

Es clara e ineludible la decisión estadounidense de declarar organizaciones terroristas a tres grupos familiares acusados desde hace mucho tiempo de estar involucrados en actividades ilícitas guatemaltecas relacionadas con el crimen organizado extranjero. La extraordinaria crudeza del lenguaje empleado en la declaración oficial de Washington no deja dudas a la seriedad del plan ni tampoco de la importancia otorgada al istmo centroamericano en este tema, independientemente de la filiación partidista. Al estar ya a toda vela el inicio de la campaña electoral para elección del 3 de noviembre de 2028, la batalla entre el burro y el elefante, símbolos demócrata y republicano, respectivamente, se ha vuelto encarnizada entre enemigos, no entre adversarios.

En los próximos comicios, la narcoactividad será personaje principal en Guatemala y en Estados Unidos.

Los acusados por Estados Unidos están siendo cercados: serán igualmente castigados quienes colaboren con sus actividades delictivas, les otorguen cuentas bancarias o les sirvan en el campo jurídico. Ante eso, es poca la astucia necesaria para ver el evidente fondo del asunto: cómo estas organizaciones se pueden relacionar, según el gobierno estadounidense, con el próximo proceso eleccionario de Guatemala, el 27 de junio la primera vuelta y el 22 de agosto de 2027, la segunda. En esto se puede vislumbrar un beneficio para el país porque puede haber espacio para la reducción o desaparición del panal de partidos y de aspirantes, ya sea por renuncia, por capturas relacionadas con los criterios estadounidenses, o por simple desaparición de las fuentes de financiamiento.

La decisión hoy comentada abarca, sin ser ese su objetivo directo, la creciente narcoactividad en el istmo. Desde el punto de vista del derecho interno, tiene toda la posibilidad de tomar medidas en defensa de su población, integrada por personas nacidas allí o llegadas a buscar el ahora desfalleciente “sueño americano”. Debido a ese beneficio, se abre la posibilidad de solicitar el armamento necesario, porque es abismal la diferencia entre el poseído por las fuerzas del orden y los grupos fuera de la ley. Es importante señalar esto, porque algunas de las decisiones llegan al punto de ser aberrantes, equivocadas, absurdas y sobre todo inhumanas, escondidas bajo el manto de la libertad individual y/o la ley. Pero cuando son correctas, es conveniente y necesario apoyarlas.

Las elecciones guatemaltecas pasaron de casi perfectas en su organización y realización, con miles de ciudadanos voluntarios, a poco confiables debido a las acciones violentas en muchos municipios de todo el país, inspirados por hordas de gente contratada para causar temor. Las primeras, el 3 de noviembre y el 8 de diciembre de 1985 fueron un valioso y satisfactorio ejemplo de civismo, mantenido hasta las realizadas en 2016 (Jimmy Morales) y 2020 (Giammattei). La elección de Arévalo debió ser defendida por grupos ciudadanos diversos. Sin embargo, las de 2027 desde ya están envueltas en dudas y también en rechazos a candidatos repetidos, nepotistas y, sobre todo, sin experiencia política real pero dispuestos a convertirlas en la puerta del enriquecimiento súbito.

Numerosas figuras políticas guatemaltecas han recibido serias sanciones de Estados Unidos, pero su significado ha sido conocido hasta ahora. En política es válido negociar y ello tiene una parte de cesión o cambios parciales en las posiciones. En lo interno, sería muy conveniente establecer alianzas a fin de reducir los participantes, pero ello se enfrenta directamente con los egos ilusos. Para Estados Unidos es importante este evento electoral chapín porque ha llegado el momento de buscar motivos de unificación y no de separación. La serie de problemas de toda índole para el continente americano, no implica pensar en una diferencia abismal entre republicanos y demócratas, precisamente porque ambos tienen relaciones personales mutuas y por ello intereses comunes.