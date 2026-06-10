Economía para todos

La inflación anual en Guatemala fue del 60.6%

Hubo en 1990 dos ministros de Finanzas y dos presidentes del Banco de Guatemala.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1990, destacando que se adoptó una serie de medidas fiscales, incluido el subsidio al transporte urbano, tanto de la capital como de las cabeceras departamentales.

Se estableció un depósito previo para la compra de dólares, inicialmente del 100% y, después, del 200%.

En 1990 se dio un desorden financiero en el gobierno central y en la política cambiaria. Hubo en el año dos ministros de Finanzas y dos presidentes del Banco de Guatemala. Fue el último año de gobierno del presidente Vinicio Cerezo.

Lo que dice la Memoria anual: En Guatemala, la inflación en 1990 fue del 60.6%. El crecimiento de la economía fue de 3.1%. La variable de exportaciones de bienes y servicios, de 6.5%, fue la que más influyó en ese creciente.

En efecto, el 19 de julio de 1989 entraron en vigor la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y, el 30 de diciembre de ese mismo año, la Ley de Zonas Francas. Se propició el incremento del número de instituciones del sistema.

El déficit fiscal en 1990 fue de 2.1% del PIB (2.9% el año anterior). Se adoptó una serie de medidas fiscales, incluido el subsidio al transporte urbano, tanto de la capital como de las cabeceras departamentales; se reformó la Ley del Impuesto sobre la Renta; se emitió la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero, entre otras disposiciones. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En América, el 4 de enero se entregó el presidente de Panamá, Manuel Antonio Noriega, a los 15 días del inicio de la invasión estadounidense.

Alfredo Cristiani ganó las elecciones presidenciales en El Salvador. Se firmó la paz en El Salvador. En Guatemala, falleció el expresidente Juan José Arévalo; fue inhumado con honores oficiales. Avión comercial de carga de empresa de EUA cayó en la zona 7 capitalina, y perecieron 16 personas; hubo 16 viviendas destruidas. La Corte de Constitucionalidad denegó la solicitud del general Efraín Ríos Montt para ser inscrito como candidato presidencial. Se llevaron a cabo elecciones presidenciales y generales.

Asesinaron a la antropóloga Myrna Mack, quien investigaba sobre la población refugiada y desplazada en Quiché durante el conflicto armado interno.

En Santiago Atitlán hubo disturbios que tuvieron como consecuencia el retiro definitivo de los militares en ese lugar.

En el año 1989 se había incrementado la actividad guerrillera y la violencia política en el país. Para llegar a la paz, la URNG se reunió con diferentes sectores en diferentes ciudades, así: se firmó en Oslo, Noruega, el 30 de marzo de 1990 el acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos entre la URNG y el Gobierno de Guatemala. Luego, con los partidos políticos de Guatemala (Madrid, España); con el sector empresarial, a través del Cacif (Otawa, Canadá); con representantes del sector religioso guatemalteco (Quito, Ecuador); con el sector sindical y popular (Metepec, Puebla, México); también en Puebla, con la Instancia Académica, Cooperativista, Empresarial, Pobladores y Profesional Guatemalteca. La URNG anunció que reanudaría sabotajes.

Citibank, N. A., sucursal Guatemala, abrió como banco extranjero. Inició operaciones el Banco Reformador. Se estableció un depósito previo para la compra de dólares, inicialmente del 100% y, después, del 200%. De nuevo, el Banco de Guatemala terminó el año sin dólares.

En numismática, el billete de Q10 muestra uno de sus números de serie en forma vertical. Otro número sigue siendo horizontal. En filatelia, los sellos emitidos fueron así: XL Aniversario del Incap. CXXV Aniversario de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.