Catalejo

La inteligencia artificial analizada por León XIV

El mundo no está en un cambio de época, sino en una época de cambio.

La encíclica del papa León XIV ha provocado reacciones en todo el mundo, lo cual causa sorpresa a causa de la temática tan importante, como son los avances de la inteligencia artificial, de la robótica y de la deshumanización actual. Se trata de un documento de interés no solo para los católicos, sino para quienes profesan otras religiones, e incluso los laicos y los ateos. Hombre interesado como pocos por la dignidad del ser humano, por convencimiento personal y por ser básico para el catolicismo, sus análisis alcanzan también criterios de todo hombre y mujer de buena voluntad. Sus frases son claras, directas y pueden causar cambios en el pensamiento de muchas personas.

La IA tiene tantos motivos de esperanza por el bien para el ser humano, como terror para su eliminación.

Magnifica Humanitas (Humanidad Magnífica) es una clara muestra del contenido del documento, de 80 páginas y merecedor de una lectura serena. Su posición no es contraria a la IA, sino menciona la necesidad de ponerle límites, como también debe tener la libertad. Según el Papa, la IA nunca es solo técnica porque incide en la vida de las personas y afecta sus derechos, oportunidades, reputación y libertades. Igualmente, la manipulación de la información puede tener usos antihumanos como la violación a la privacidad y sembrar posiciones ideológicas o estereotipos de quienes la programan. Por eso no es moralmente neutra y necesita un código de ética para no contradecir la dignidad de la persona y también interrogarse sobre el modo en que está diseñada.

Este código debe tomar en cuenta al bien común y evitar que pequeños grupos muy influyentes incidan en las dinámicas económicas y afecten al concepto de subsidiariedad, cuyo fin es colaborar con el prójimo. La IA puede ser una forma humana de participación en la creación divina, pero si no tiene límites puede significar una visión antihumana según la cual la plenitud de la vida es tener más y controlarlo todo. El mundo no está en un cambio de época, sino en una época de cambio y por eso es indispensable preguntarnos ¿hacia dónde vamos y a cuáles metas queremos orientarnos? Este párrafo reproduce algunas ideas fundamentales de la encíclica, pero por supuesto no son las únicas. Se agregan meditaciones sobre economía, política e incluso hasta ecología.

La lectura de Magnifica Humanitas no es un ejercicio de velocidad, sino de meditación con mucho de filosofía. Sus conceptos son profundos y demuestran el amplio nivel de cultura del Papa. Se puede leer desde una perspectiva humana. Llama la atención su claro señalamiento sobre la política como se practica ahora, ajena a lo correcto no solo en lo legal, sino también en el espíritu de las leyes, necesarias para el funcionamiento de la sociedad pero no superiores al pensamiento derivado del bien y del mal, el cual es intrínseco en el ser humano. La dignidad, como lo señala el pontífice, no puede ser violentada por ninguna circunstancia, sin que sea motivo de un castigo espiritual sin perdón de ninguna clase, aunque algunas o muchas personas se nieguen a aceptarlo.

Una de las ideas fundamentales de León XIV se refiere a la Historia, la cual no significa únicamente el listado de los hechos correctos o incorrectos a lo largo de miles de años. El mundo actual permite con sus avances darles oportunidad a los seres humanos de seguir a su conciencia. En este Catalejo he escogido el tema del temor a convertir a la IA en un ogro dedicado a destruirlos o comérselos. Desde hace medio siglo la humanidad se convirtió en el único de los terrícolas capaces de destruirse a sí mismos, por medio de cohetes, drones y demás nuevas armas cuyo uso ya está destruyendo a la madre naturaleza. Un documento como el hoy comentado puede convencerlos a todos de la ridiculez de realizar una automasacre producto de la estupidez del hombre.