Economía para todos

La URNG pidió votar por primera vez en 1995

En las finanzas públicas, se autorizó un préstamo para la construcción de la autopista Palín-Escuintla.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1995, destacando que se autorizó un préstamo para la construcción de la autopista Palín-Escuintla.



En 1995, la actividad económica fue del 4.9%, por la favorable evolución de los precios del café. La inflación fue de 8.61%; el tipo de cambio nominal, Q6.04 por US$1.00.



En 1995 iniciaron operaciones, con el público, el Banco SCI, S. A., el Banco Americano, S. A, y el Banco Privado para el Desarrollo, S. A. Al finalizar el año se encontraban en estudio en la Superintendencia de Bancos, para su autorización, dos nuevos bancos: el Banco del Istmo, S. A., y el Banco Agrocomercial, S. A. Este último cambió su razón social por la de Banco Orofino, S. A.



Como parte del Programa de Modernización del Sistema Financiero Nacional, la Junta Monetaria aprobó el proyecto de ley a efecto de eliminar el principio de concentración de divisas y viabilizar la recepción de depósitos en moneda extranjera, así como la intermediación financiera de divisas, la cual se encontraba pendiente de aprobación por el Congreso de la República.



El Congreso aprobó algunas reformas a la Ley de Bancos referentes a la simplificación en las condiciones de entrada de nuevas instituciones financieras. Asimismo, derogó el decreto No. 7-72 del Congreso de la República, lo que en esta columna se llamó “ley Frankenstein”, que permitía intervenir bancos con facilidad.



En las finanzas públicas, se autorizó un préstamo para la construcción de la autopista Palín-Escuintla.

Se derogó el decreto legislativo que permitía intervenir bancos con facilidad, conocida como “ley Frankenstein”.



A principios de 1995 entró en vigor un paquete de reformas tributarias, algunas de las cuales fueron objeto de inconstitucionalidades. Para compensar en parte las pérdidas de ingresos por esos conceptos, se aprobó un nuevo impuesto sobre activos netos de las empresas, en donde se excluían varios rubros de la base tributaria, y un impuesto con carácter definitivo sobre los ingresos o rentas de intereses.



La Junta Monetaria aprobó modificaciones al Proyecto de Ley de Especies Monetarias. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En 1995 se conmemoró el cuarto centenario de la imagen del Cristo Negro de Esquipulas. Se firmó entre el gobierno de Guatemala y la URNG el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (Ciudad de México). La Orpa, organización guerrilla, el domingo 30 de enero de 1995 destruyó la hidroeléctrica del ingenio Los Tarros, en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.



La Conferencia Episcopal de Guatemala retiró a monseñor Rodolfo Quezada de la asamblea de la sociedad civil, en la cual la había presidido durante las negociaciones de paz en Guatemala.



Una oficina de las del Arzobispado de Guatemala presentó el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica. Ante las elecciones generales, la URNG pidió votar por primera vez en más de tres décadas de conflicto armado.



Se repatriaron los restos del expresidente Jacobo Árbenz Guzmán, después de permanecer enterrado 24 años en El Salvador. Se incendió la estación central de los ferrocarriles de Guatemala.



En numismática, la Casa de Moneda de Guatemala acuñó en 1995 por penúltima vez el circulante nacional, tras 262 años de funcionar. En filatelia, la emisión de sellos se dedicó al turismo en Guatemala, dando a conocer diversos lugares turísticos.



El libro digital de mi autoría, que puede solicitármelo, amplía los conocimientos semana a semana. Envíeme número de WhatsApp: Economía para todos. Tomo IV. 1993-1995. La economía durante el gobierno de Ramiro de León Carpio. Guatemala. Universidad del Istmo. 2021. 228 páginas.