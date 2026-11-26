Liberal sin neo

La voluntad de la mayoría del mundo

Hay una dosis considerable de arrogancia.

En el ámbito de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP31 celebrada en Antalya, Turquía, terminó el domingo 22 de noviembre sin una declaración política final, después de más de dos semanas de negociaciones. El desacuerdo giró principalmente alrededor de la inclusión de una referencia explícita a los hidrocarburos y su eliminación progresiva.

Tienen intereses concretos en que esta maquinaria continúe funcionando.

Al Gore, exvicepresidente de Estados Unidos y uno de los grandes promotores del movimiento climático, calificó el desenlace de indignante. Su propuesta: “Es hora de que empoderemos a esos líderes mediante un proceso multilateral revitalizado que refleje los avances científicos más recientes y represente la voluntad de la mayoría del mundo”. Hay una dosis considerable de arrogancia en esa afirmación. ¿Quiénes son esos líderes y quién les ha conferido la facultad de interpretar la voluntad de la mayoría del mundo?

Fue un magno evento. Carbon Brief contabilizó cerca de 93 mil participantes presenciales, entre delegados, observadores, invitados y personal. Se ha construido una considerable industria internacional de conferencias, organizaciones, consultores, funcionarios y activistas alrededor de la agenda climática. Todos tienen algo que negociar, promover, administrar o financiar; tienen intereses concretos en que esta maquinaria continúe funcionando.

En columnas anteriores he señalado cómo las COP han desplazado progresivamente su atención hacia la negociación de extorsión monetaria. La llamada justicia climática divide al mundo entre países culpables por su desarrollo industrial y países víctimas con derecho a compensaciones. Lo que se discute es cuánto van a pagar y a quiénes les toca recibir. Se habla de “financiar la adaptación climática”, pero esos recursos pasan por fondos internacionales, gobiernos, agencias multilaterales, consultoras y ONG. Hay una economía política detrás de esos flujos que no recibe el mismo escrutinio que las emisiones de carbono. Bajo el lenguaje de solidaridad y reparación se configura un enorme aparato de intermediación burocrática, política y activista.

La guerra en Irán y la perturbación de los mercados petroleros han recordado recientemente cuánto depende la economía mundial de los combustibles fósiles. Mientras los participantes discutían cómo condenarlos, gobiernos y consumidores enfrentaban las consecuencias de su encarecimiento. La seguridad energética, los precios y la disponibilidad de suministros imponen restricciones de realismo a los anhelos activistas.

Hay una ironía digna de mención. Salvar el planeta es una causa extraordinariamente seductora; confiere a quienes la promueven una elevada misión moral de alcance universal. Miles de funcionarios y activistas viajan en avión, se alojan en hoteles y disfrutan de las comodidades que proporciona la civilización industrial moderna mientras deliberan sobre cómo restringir las fuentes de energía que la hacen posible.

El fracaso de COP31 exhibe las limitaciones de un proceso que aspira a dirigir decisiones de alcance mundial mediante consensos entre gobiernos con intereses divergentes. También plantea una cuestión de legitimidad. La voluntad del mundo no es propiedad de Al Gore, de los burócratas de Naciones Unidas, de activistas, ni de los miles de participantes que cada año se congregan para salvarlo. Una causa presentada como universal y moralmente incuestionable no concede a sus promotores autoridad para decidir por los demás. La prosperidad y el futuro de las personas merecen algo más que una agenda global administrada por quienes se atribuyen ese derecho.