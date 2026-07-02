Desde Ginebra

Las pequeñas economías en la OMC

Retos y oportunidades en el Comercio Multilateral en la Organización Mundial del Comercio

Retos y oportunidades en el Comercio Multilateral en la Organización Mundial del Comercio (OMC). El grupo informal de las pequeñas economías que son aproximadamente cuarenta miembros, incluye a naciones del Caribe, Pacífico, África, América Latina y Asia, que tienen una participación menor al 1% del comercio mundial de bienes y servicios.

Se caracterizan por mercados internos limitados, alta dependencia de exportaciones de pocos productos básicos.

En el sistema global de comercio, que es el pilar fundamental para regular el comercio internacional, promoviendo la liberalización y la cooperación entre sus miembros. Sin embargo, el Grupo Informal de Pequeñas Economías y Vulnerables (SVE’s, por sus siglas en ingles) enfrenta desafíos únicos que las colocan en desventaja frente a las grandes potencias económicas. Este artículo explora el rol de estas economías en la OMC, los obstáculos que enfrentan y las oportunidades dentro de este marco multilateral.

Se caracterizan por mercados internos limitados, alta dependencia de exportaciones de pocos productos básicos, vulnerabilidad a desastres naturales y una capacidad restringida para influir en las negociaciones internacionales.

Entre los principales desafíos está la falta de influencia en las negociaciones. A diferencia de países en desarrollo medianos y grandes, y sobre todo de los países desarrollados, las SVE’s son economías que tienen individualmente un peso limitado en las rondas multilaterales y sus intereses suelen quedar relegados frente a las prioridades de las grandes potencias, dificultando la defensa de políticas que protejan sus sectores vulnerables. Además, su capacidad institucional es reducida, ya que implementar acuerdos de la OMC requiere de recursos técnicos y financieros que muchas de ellas no poseen, como lo es, adaptar legislaciones a normas internacionales o establecer controles de calidad para las exportaciones.

Otro reto es la dependencia de productos primarios. Muchas de estas economías dependen de la exportación de bienes agrícolas o materias primas, lo que las hace vulnerables a la volatilidad de precios internacionales. También enfrentan barreras como subsidios agrícolas en países desarrollados que distorsionan la competencia. A pesar de que la OMC promueve la apertura de mercados, estas economías no están preparadas para competir con grandes multinacionales, lo que puede llevar a la desaparición de industrias locales, generando un mayor desempleo y aumentando la dependencia de importaciones.

No obstante, la OMC ofrece oportunidades. El trato especial y diferenciado reconoce las limitaciones de estas economías, otorgándoles plazos más largos para implementar acuerdos, exenciones temporales y asistencia técnica. La alianza del Grupo Informal de Pequeñas Economías Vulnerables permite aumentar su influencia y negociar con mayor fuerza. Además, el mecanismo de resolución de disputas de la OMC posibilita desafiar prácticas comerciales injustas de países más grandes. Aunque el proceso es costoso y complejo, ha habido casos exitosos, y países como Guatemala, quien lidera a este grupo de miembros, han utilizado frecuentemente este organismo, informando en cada reunión del Consejo General de la OMC sobre los avances que se logran en mejorar su situación a la membresía en general.

En conclusión, las pequeñas economías enfrentan un camino lleno de desafíos dentro de la OMC, desde su limitada influencia en las negociaciones hasta las barreras estructurales de sus sistemas económicos. Sin embargo, el marco multilateral de la OMC ofrece herramientas y oportunidades para superar estas limitaciones, siempre que se implementen estrategias efectivas y se busque cooperación internacional. En un mundo interconectado, fortalecer a estas economías no solo las beneficia a ellas, sino que contribuye a un sistema comercial global más equitativo y sostenible. La OMC debe seguir adaptándose para garantizar que las voces de las economías más pequeñas sean escuchadas y sus necesidades atendidas, promoviendo un comercio inclusivo y justo para todos sus miembros.