Economía para todos

Ley de microfinanzas en 2013

Se autorizó el funcionamiento de siete entidades fuera de plaza (Offshore).

El Banco de Guatemala publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2013, así.



El Banco emitió billetes y monedas metálicas por un valor de Q4 mil 204.0 millones, el 99% en billetes. De estos amortizó el 92%. Se emitieron billetes de sustrato de polímero así de sustrato de algodón.



Al finalizar el ejercicio contable 2013 se registró una perdida de Q1 mil 523.8 millones, principalmente por contener la inflación.



La Junta Monetaria aprobó lo siguiente: el anteproyecto de Ley de Microfinanzas y de Entes de Microfinanzas sin Fines de Lucro. La acuñación (fabricación y suministro) de cien millones de quetzales en monedas metálicas terminadas de la denominación de un quetzal. Emitió opinión favorable a la emisión, negociación y colocación de bonos del tesoro de la República de Guatemala por Q3 mil 500.0 millones, destinada exclusivamente a la inversión. Comentario: en 2026 fueron Q23 mil 278 millones , y para 2027 se presupuestan Q42 mil 750 millones.



Una novedad. La misma expresó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social que, al no haberse proyectado fijación de nuevos salarios mínimos para 2014 por parte de la Comisión Nacional de Salario, no tenía observaciones que formular al respecto. Comentario: esto ocurrió así durante cuatro años.



El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional 2013. Guatemala 2014, así.



La economía guatemalteca creció en 3.7% en 2013. La inflación anual fue de 4.39%. La tasa de interés líder de la Política Monetaria inició el año con 5.0%, en abril aumentó a 5.25% y en noviembre se redujo a 5.00%.



El valor de las exportaciones de petróleo, fue de US$277.3 millones. Las remesas familiares tuvieron dinamismo. La cartera vencida fue 1.2%. Comentario: sumamente baja.



Al 31 de diciembre de 2013, la Junta Monetaria había autorizado el funcionamiento de siete entidades fuera de plaza o entidades offshore, las cuales pueden realizar desde Guatemala únicamente operaciones en moneda extranjera.

La Comisión Nacional de Salario no proyectó fijación de nuevos salarios durante cuatro años.

Comentario: una década después, todas fueron canceladas porque los bancos ya podían dar servicio en dólares.



La carga tributaria en 2013 fue de 11.0%. El déficit fiscal en relación con el PIB fue de 2.1%. Comentario: para 2027 se presupuesta 3.8%.



El Gobierno de la República aprobó reformas al Código Tributario, a la Ley de Actualización Tributaria, la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado para Protocolos, y hubo exoneración de multas.



A finales de 2013 operaban en el país 17 bancos nacionales y una sucursal de banco extranjero. En cuanto al número de agencias en la misma fecha, se encontraban funcionando tres mil 396. Existían 11 grupos financieros autorizados por la Junta Monetaria, cuya estructura administrativa abarcaba a 60 entidades. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En Guatemala los grupos financieros Bancolombia y Grupo Aval, ambos de origen colombiano, adquirieron acciones del Grupo Financiero BAM y del Grupo Financiero Bancor, respectivamente. El Banco de Antigua vendió la operación que tenía Scotiabank en el país al Banco Solidario de Ecuador.



El 14 de octubre entró en vigor la polémica ley del uso de chaleco de color naranja y número de placa en el caso de los motoristas.



En numismática, la Junta Monetaria aprobó (fabricación y suministro) la acuñación de Q100 millones en monedas metálicas de un quetzal.



En filatelia se emitieron los siguientes sellos: 50 años de la Caravana del Zorro. Cien años del nacimiento del escultor Rodolfo Galeotti Torres. Mitos y leyendas. Navidad en Guatemala. Doscientos 50 años de Fundación del municipio de Villa Nueva.