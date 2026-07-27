Desarrollo de país

Lo destacado del Mundial Fifa 2026

Estados Unidos se lució ante el mundo con estadios impresionantes.

El Mundial de Futbol Fifa 2026 fue el primero que se llevó a cabo en tres países, el primero con 48 selecciones nacionales y el de más días de la historia —38 días = 11 de junio al 19 de julio—. Me encantó la decisión de Fifa de llevarlo a cabo de esa manera, ya que les permitieron a los tres anfitriones —Canadá, Estados Unidos de América y México— y al mundo disfrutar del espectáculo deportivo más popular del planeta en medio de problemas políticos con efecto mundial.

Los mensajes positivos que fueron transmitidos en la ceremonia de la gran final

Crecí viendo que cuando la Copa del Mundo se jugaba en América el campeón era un equipo de América y que cuando se jugaba en Europa el campeón era un equipo de Europa. Los mundiales de 1970 en México, 1978 en Argentina, 1986 en México y 1994 en Estados Unidos los ganaron Brasil, Argentina, Argentina y Brasil respectivamente, mientras que los de 1974 en Alemania, 1982 en España, 1990 en Italia y 1998 en Francia los ganaron Alemania, Italia, Alemania y Francia, respectivamente. En 2002 se realizó primer mundial en Asia con la innovación de dos países: Corea del Sur y Japón, el cual lo ganó Brasil. Se volvió a jugar en Europa —Alemania— en 2006, donde ganó Italia. En 2010 se realizó por primera ocasión en África —Sudáfrica—, el cual ganó España. Por fin regresó a América en 2014, donde desafortunadamente no ganó un país de América, y nuevamente en 2026 tampoco ganó un país de América. Rusia 2018 lo ganó Francia, y Catar 2022 lo ganó Argentina.

De este mundial destaco algunos temas que considero importantes. En el partido inaugural en Ciudad de México, la presidente de México no asistió al estadio por justificaciones políticas, mientras que sí asistió a la gran final en Nueva Jersey, Estados Unidos. Tanto la selección como el publico mexicano fueron impresionantes hasta que tristemente Inglaterra los eliminó en la Ciudad de México, quedando en un honroso noveno lugar. En todo el país pasaron desde el 11 de junio hasta la eliminación de su selección por días de felicidad poniendo a un lado los problemas de la vida ordinaria. La selección de Canadá también tuvo un honroso decimocuarto lugar, lamentando que al no haber ganado el primer lugar de su grupo no pudo seguir jugando en “casa” y tuvo que jugar dos partidos en Estados Unidos.

La selección de Estados Unidos que inició impresionando en el primer partido en Los Ángeles, California, contra Paraguay, logró terminar el torneo en el duodécimo lugar. Ahora bien, Estados Unidos se lució ante el mundo con estadios impresionantes techados como los de Los Ángeles, Dallas, Atlanta y Houston, pero también con los abiertos como Miami, San Francisco, Seattle, Kansas City, Filadelfia, Boston y Nueva Jersey-Nueva York. Tuvo una organización impecable desde aeropuertos, hoteles y transporte. Es muy claro que los Estados Unidos es la primera economía del mundo y así se lucieron.

Las primeras cuatro selecciones clasificadas en el ranking de Fifa previamente al torneo fueron las de los primeros cuatro lugares. España, que inició empatando contra el equipo sorpresa, Cabo Verde, terminó en una gran final dominando a Argentina y ganando por la mínima diferencia. Argentina dio cátedra en remontadas contra Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, y vimos a un gran Lionel Messi en su sexto mundial a los 39 años, no solo como quizá el mejor jugador del mundo, sino también como un líder. Inglaterra y Francia también tuvieron un gran mundial. El segundo tiempo del partido de tercer lugar quizá fue de lo mejor que vimos.

Debemos quedarnos con los mensajes positivos que fueron transmitidos en la ceremonia de la gran final como el de la pantalla donde “el rey” Pelé decía la palabra “amor” y su significado en la humanidad y del discurso inspirador del actor Tom Cruise, donde indicó que el Mundial unió al mundo. El mundo necesita respeto, sana convivencia y paz con reglas claras, ley y orden.