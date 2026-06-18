Al grano

Los controles de la probidad y las finanzas del Estado

La salud de la vida republicana depende de la credibilidad de los ciudadanos en la gestión de los caudales y las finanzas públicas.

Hace muchos años, un amigo me habló de un mito griego del que, si alguna vez lo supe, he olvidado el nombre. Recuerdo bien las figuras empleadas, porque son sencillas y, así me parece, muy elocuentes. Se trata de un pescador que desde su barca tira al mar una red peculiar. Es una red que pesca los peces chicos, pero deja pasar y escapar los grandes, y no por los lados, por arriba o por abajo, sino a través de la red.

Lo peor que puede pasar a la Contraloría General de Cuentas es que los ciudadanos la vean como “la red inútil”.

Creo que es un mito que transmite una idea parecida a la de aquel pasaje evangélico en el que Jesús previene a sus discípulos de no imitar a los que “cuelan un mosquito, pero se tragan un camello” y también aquel otro en el que censura la actitud de los que “se fijan en la paja en el ojo ajeno, pero no ven la viga en el ojo propio”. Por supuesto, las enseñanzas de Jesús recogidas en los Evangelios van a las actitudes morales de las personas, pero, quizá, el mito griego de la red que llamaré “inútil”, porque deja ir a los peces gordos, pueda proyectarse sobre sistemas, procesos e instituciones.

Lo traigo a cuento porque, una vez más, el Estado guatemalteco está a las puertas de un relevo en la Contraloría General de Cuentas. Esta es una institución verdaderamente importante, es decir, la idea detrás de esta institución es crucial para la realización del ideal del Estado de derecho, la estabilidad política del Estado y la salud de la vida republicana.

En efecto, no es posible siquiera imaginar un país con una sólida vida institucional bajo su Ley Fundamental y reglas legales si sus ciudadanos creen que los caudales públicos y los bienes del Estado y sus entidades no se gestionan con probidad ni para los fines que en la Constitución se establecen. Se trata de caudales a los que prácticamente todos los habitantes contribuyen de una manera u otra.

Y, entonces, la Contraloría General de Cuentas existe para dar credibilidad a todos los procesos y sistemas financieros del Estado. Cuando sus funciones se ejercen con enfoque y eficacia, esa credibilidad aumenta y de lo contrario, los ciudadanos pierden confianza en las finanzas públicas y las estructuras del Estado de derecho, la estabilidad política y la vida republicana tambalean.

Volviendo al mito de la red inútil, es probable que una porción demasiado importante de la ciudadanía esté bajo la impresión de que, en este país, muchos —no todos— de los funcionarios de la Contraloría pescan un montón de peces chicos y, sin embargo, dejan pasar a los grandes.

Toda organización, grande o chica, privada o pública, requiere de controles y de contralores. Y ninguna que yo conozca o de la que tenga noticia cuenta con recursos ilimitados para financiar las funciones de sus contralores, siendo, por tanto, indispensable asignar esos recursos escasos con racionalidad económica. Es decir, aplicar el sentido común expresado en el conocido dicho de “no gastar diez quetzales en evitar que se pierdan cinco”. La Contraloría General de Cuentas enfrenta considerables limitaciones presupuestarias y de toda índole, con lo cual la asignación económica de sus escasos recursos es crucial.

Pero más importante todavía es que quienes dirijan sus actividades quieran y sepan enfrentar los diversos fenómenos del crimen organizado que medran de la corrupción. De otra manera, la Contraloría daría la razón a esa parte tan importante de la población que, según los últimos informes sobre percepción de corrupción, la ve como una red inútil.