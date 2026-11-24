Hagamos la diferencia

Más presupuesto, pero ¿mejores resultados?

Guatemala se encamina a aprobar un exorbitante presupuesto para 2027 en pleno año electoral.

El proyecto de presupuesto para 2027 asciende a Q192 mil 45 millones, una cifra sin precedentes en pleno año electoral, que supera en cerca de Q23 mil 255 millones el actual. El Gobierno lo presenta como una apuesta por la inversión social, la infraestructura y el desarrollo. Sin embargo, ¿está Guatemala preparada para administrar eficientemente tantos recursos? Al cierre de octubre de 2026, la ejecución presupuestaria alcanzaba aproximadamente el 72%, dejando pendientes de devengar Q47 mil 38 millones. Estas cifras obligan a examinar la capacidad de planificación, contratación y ejecución de las entidades públicas.

El problema no es solamente cuánto dinero tiene el Estado, sino cómo lo utiliza, qué resultados entrega a los ciudadanos y quien se beneficia de él.

El Presupuesto 2027 plantea otros motivos de preocupación. Su financiamiento contempla Q131 mil 635 millones en ingresos tributarios y Q42 mil 750 millones en bonos del Tesoro, además de otras fuentes. Se proyecta un déficit fiscal de 4.4% del PIB. Esto significa que parte importante del gasto dependerá del endeudamiento. Endeudarse no siempre es negativo cuando los recursos generan infraestructura, productividad y crecimiento económico; lo cuestionable es trasladar obligaciones a las futuras generaciones sin garantizar beneficios equivalentes.

Preocupa que una asignación presupuestaria no se traduzca en mejores servicios. ¿Mejorarán los aprendizajes, disminuirán las muertes evitables y aumentará la cobertura de atención? En Comunicaciones, el desafío es convertir las asignaciones en carreteras, puentes y obras terminadas, no en proyectos anunciados que permanecen inconclusos. Otro aspecto que merece especial vigilancia es la distribución de recursos hacia los Codedes. La inversión territorial es necesaria, pero debe acompañarse de expedientes técnicos, licitaciones transparentes, supervisión independiente y rendición de cuentas. No podemos permitir que las obras se conviertan en instrumentos de negociación política o compromisos sin resultados verificables. La mayoría de los proyectos son obra gris a la vista de los electores, que muy poco se traduce en desarrollo y que dejan una serie de coimas en el camino, que se manejan en una forma tan natural como si fuera parte oficial de sus ingresos.

El Congreso tiene una responsabilidad fundamental. No debería limitarse a aprobar un presupuesto por acuerdos entre bancadas. Debe revisar cada asignación, justificar el endeudamiento, evaluar la capacidad institucional de ejecución y exigir indicadores medibles. Aprobar más recursos sin corregir las debilidades existentes equivale a repetir los mismos problemas con cantidades mayores.

Propongo cinco compromisos para cambiar la cultura presupuestaria: primero, vincular cada asignación con metas concretas y resultados verificables; segundo, priorizar la inversión productiva sobre el crecimiento desproporcionado del gasto administrativo; tercero, publicar trimestralmente los avances físicos y financieros de cada proyecto; cuarto, fortalecer los mecanismos de fiscalización y sancionar la corrupción; y quinto, evaluar a los funcionarios por los resultados alcanzados, no por el dinero que logran gastar. Los recursos públicos provienen del esfuerzo de los guatemaltecos. Cada quetzal tiene un costo para quien paga impuestos y una responsabilidad para quien lo administra. Por eso, no debemos confundir un presupuesto grande con un país que progresa.

El verdadero éxito del Presupuesto 2027 no se medirá por los miles de millones aprobados, sino por escuelas que enseñan mejor, los hospitales que atienden oportunamente, las carreteras que conectan comunidades, las oportunidades de empleo que se generan y la pobreza que logramos reducir. Guatemala no necesita gastar más por gastar. Necesita alinear el Presupuesto con la planificación, ejecutar con transparencia y demostrar resultados. Hagamos la diferencia: que el presupuesto deje de ser una cifra histórica y se convierta, finalmente, en desarrollo para todos.