Catalejo

Muchos de los imperios agonizan en sus 250 años

La cultura y el idioma español llegaron 7 años antes y dan nombre a 8 estados.

Mañana se cumplen 250 años del inicio de los Estados Unidos de América, no América, porque se trata de un país y no de un continente, pero equivocadamente han sido identificados en esta última manera durante mucho tiempo, iniciado durante la Primera Guerra Mundial, cuando los franceses comenzaron a referirse como “americanos” a los soldados enviados a pelear. En los años recientes ha comenzado a utilizarse, aunque poco, “USA”, el cual en realidad son siglas para facilitar la identificación, porque el término americano abarca la totalidad de los seres humanos nacidos en este continente, cuna de cientos de culturas y por tanto merecedores de ese término. En varios países se emplea la palabra “gringo”, a veces como burla y en otras como simple sustantivo.

Estados Unidos de América nació hace 250 años y se convirtió en imperio en 1898 al apoderarse de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas.

Estados Unidos de América es un imperio, a partir de haber adquirido Alaska y Luisiana, de tamaño superior a las 13 colonias de origen británico iniciadas en 1620. En 1846 invadió a México, y se quedó con la mitad de ese país, incluyendo Tejas (no Texas, porque entonces la X se pronunciaba J). En 1898 se apoderó de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Pronto envió un millón de soldados para pelear contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, hecho fundamental para la victoria aliada. Esto inició el período de expansión militar con aviones, tropas y barcos, estos últimos destruidos en Hawái cuando Japón atacó y dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Al lanzar la bomba atómica, se convirtió en la primera potencia nuclear, junto con la Unión Soviética.

Nuestro idioma llegó a la Florida en 1513, seis años antes de México y once antes de Guatemala. Por el Pacífico, en 1542 llegó a California Juan Rodríguez Calvillo, quien narró el terremoto de Guatemala, con una Verdadera y notable relación y emigró a California. Los peregrinos ingleses llegaron hasta 1620. Por tanto, la cultura y el idioma español llegaron 7 años antes y dan nombre a 8 estados: California, Florida, Texas, Nevada, Colorado, Montana, Arizona, Nuevo México y las ciudades San Francisco, Las Vegas y muchas más. Por estas razones históricas, son absurdas las actitudes contra los hispanoparlantes desatadas por Trump y el apoyo, ahora descendiente, de los WASPS (blancos, anglosajones protestantes), relacionados algunos con el Ku Klux Klan.

El imperio estadounidense comenzó sus actuales problemas, irónicamente, al haber ganado, aunque sea por mínima diferencia, tanto el Senado como el Congreso, porque ello convirtió a Trump en un monarca absoluto y se dedicó a actuar como tal. En realidad es una repetición de la frase “el Estado soy yo” y está convencido de la calidad de todos sus cercanos: los ministros (secretarios), a quienes al fallar alguna de sus decisiones son culpables y los cambia. Se ha peleado con casi todos los países aliados y está unido a China y a Rusia, irónicamente. Abusa de las órdenes presidenciales, tiene su salud deteriorada, desde hace poco es el más anciano presidente de la historia estadounidense y rechaza toda crítica de sus adversarios o sus colegas políticos.

Los 250 años de nacimiento de Estados Unidos serán celebrados bajo sus estrictas órdenes, pero en realidad esa suma de tiempo ha sido fatal para muchas dictaduras. No se puede predecir el futuro del país, no solo por ser imposible, sino porque está comenzando a ser manejado bajo los términos de una poli-multi-billonariocracia con la cual desaparece la clase media y no digamos la de escasos recursos. El lema del país, et pluribus unum (de todos, uno) ahora ya solo estará impreso en los billetes de los dólares, hoy reduciendo poco a poco su importancia debido al crecimiento del grupo político-ideológico-económico de los BRICS, iniciado por Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica. Ojalá surjan los cambios necesarios para evitar su hegemonía.