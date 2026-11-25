Economía para todos

Pacto colectivo de trabajo del Banguat en 2014

La Junta Monetaria aprobó emisión de bonos del tesoro por Q17,665 en el 2014.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2014, así:

Al finalizar el ejercicio contable 2014 se registró una pérdida de Q1 mil 710.6 millones.

La mayor parte de las exportaciones fue a los Estados Unidos de América y Centroamérica.

La Junta Monetaria emitió opinión favorable a la emisión, negociación y colocación de bonos del Tesoro de la República de Guatemala por Q4 mil millones para 2014, adicionales a los aprobados el año anterior por Q13 mil 665.0. Y, para el año siguiente, 2015, emitió la misma opinión para bonos por Q7 mil 511.2 millones.

Las monedas de Q0.05 son las que se emiten con la más baja denominación. Ya no hay monedas de un centavo, y mucho más atrás de las monedas de dos centavos y de medio centavo.

También aprobó el X Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, celebrado entre el Banco de Guatemala y el Sindicato de Trabajadores del mismo banco por tres años. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional 2014, así:

La economía nacional registró en 2014 una tasa de crecimiento de 4.2%. La inflación anual fue de 2.95%, asociada a la caída del precio internacional del petróleo iniciada en julio de 2014. Al final de 2014 se dio un déficit fiscal equivalente al 1.9% del PIB. El tipo de cambio nominal, al 31 de diciembre, se cotizó en Q7.59675 por US$1.00.

Respecto de la tasa de interés líder de política monetaria, la Junta Monetaria en febrero la mantuvo en 5%, en marzo la redujo a 4.75% y así hasta el mes de mayo. En junio la redujo al 4.50%. En noviembre acordó reducirla al 4%.

En 2014 el valor de las exportaciones de petróleo se situó en US$277 millones.

En 2014 las exportaciones se destinaron a 152 países, resaltando: los Estados Unidos de América, 35.3%; El Salvador, 11.7%; Honduras, 8.2%; Nicaragua, 4.8%; México, 5.4%; Costa Rica, 3.0%; Corea del Sur, 2.7%: Panamá, 2.6%, y el resto son varios países.

La carga tributaria en 2014 fue de 10.8%. El déficit fiscal en relación con el PIB fue de 1.9%. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En marzo de 2014, Rusia anexionó la península de Crimea, que causó una condena internacional y sanciones de Occidente. En junio también aconteció la Copa Mundial de Futbol en Brasil. El 26 de septiembre se dio la noticia de la desaparición de 43 estudiantes de una escuela en Ayotzinapa, México.

Los connacionales radicados en EE. UU. enviaron, en calidad de remesas al país, más de US$5 mil millones, alrededor del 10% del PIB.

El 9 de mayo se conoció la elección de la nueva jefa del Ministerio Público, la magistrada Thelma Aldana, sustituyendo a Claudia Paz y Paz.

En numismática, las monedas de Q0.05 son las que se emiten con la más baja denominación. Ya no hay monedas de un centavo, y mucho más atrás de las monedas de dos centavos y de medio centavo.

En filatelia se emitieron los siguientes sellos: El pinabete. 450 años de Jesús de Candelaria. Gastronomía guatemalteca. Museos. Artesanías de Guatemala. Animales en peligro de extinción (abronias, pequeños lagartos). Lucha contra la discriminación. Paisajes de Guatemala. 400 años de la Ermita del Cerrito del Carmen. Navidad 1914.