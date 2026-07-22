Economía para todos

Por fin se firmaron los acuerdos de paz

Segunda visita a Guatemala del papa Juan Pablo II, llegando a Esquipulas.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1996, destacando el inicio el impuesto de solidaridad extraordinario y temporal (Iset), a partir del 1 de junio de 1996.

En 1996 entró en vigor el aumento al impuesto al valor agregado, de 7% a 10%.

En Guatemala, en 1996 la actividad económica fue 3.0%. El tipo de cambio nominal a finales de año fue de Q6.00 x US$1.00. La carga tributaria se situó en 8.4%.

Entre los factores económicos destacan la baja de los precios de algunos productos exportables y el efecto que sobre el ingreso disponible tuvieron los impuestos que cobraron vigencia durante el año.

Estos fueron el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) de 7% al 10% a partir del 1 de enero de 1996 y el impuesto de solidaridad extraordinario y temporal (Iset), a partir del 1 de junio de 1996.

Un aspecto destacado ese año fue que el Banco de Guatemala no lograba mantener la liquidez de la economía dentro de los límites que consideraba necesarios para no exceder la meta de inflación. El Banco consideraba que esa pérdida de efectividad la estaba sufriendo la política monetaria desde el año previo, derivado del crecimiento significativo de la colocación de bonos hipotecarios y prendarios de los bancos.

Tales valores tenían características de captación y retiro muy similares a los de los depósitos, que a diferencia de estos, no estaban afectos al requerimiento de encaje. Esto hizo que los bancos generaron una sustitución de depósitos por bonos, en una jugada de ingeniería financiera, la cual liberaba cuantiosos recursos para otorgar préstamos al público.

Después de que la Junta Monetaria estableció encajes para dichos valores, los cuales fueron objetados judicialmente por los bancos, la Junta Monetaria aprobó reformas a la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, y de nuevo aprobó para tales valores lo que llamó coeficiente de resguardo de liquidez, para limitar nuevas emisiones. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En Guatemala, en enero de 1996, Álvaro Arzú asumió la Presidencia. En febrero se realizó la segunda visita a Guatemala del papa Juan Pablo II, llegando a Esquipulas para clausurar el Año Jubilar del Cuarto Centenario de la imagen del Cristo Negro. Su principal mensaje: terminar con la guerra interna, lo que se logró. Una columna guerrillera en abril ocupó, en abril, Panzós, Alta Verapaz.

El 29 de diciembre se firmó el Acuerdo de Paz Firme y Duradera entre el Gobierno en la República y la URNG, en el Palacio Nacional de Guatemala. Por el secuestro de una señora mayor, que pudo arruinar la firma de la paz, al jefe de la Orpa le fue negado por el gobierno asistir al acto tan esperado durante 34 años (no 36), período que duró el enfrentamiento armado interno.

El Congreso de la República aprobó el Código de la Niñez y la Juventud. Tragedia en el estadio Mateo Flores por el juego de futbol entre Costa Rica y Guatemala. Hubo 81 muertos. El Congreso derogó las patrullas de autodefensa civil (PAC). Dos reos fueron fusilados en la Granja Penal Canadá, en Escuintla.

En numismática, se cierra definitivamente la Casa de Moneda, a cargo del Banco de Guatemala, tras funcionar 263 años. Se acuña acá por última vez el circulante nacional.

En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: segunda visita del Papa Juan Pablo II. Hombres Ilustres: Carlos Mérida, José Eulalio Samayoa y Manuel Montúfar y Coronado.