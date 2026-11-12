Liberal sin neo

Por su propia boca

Su estilo fanfarrón, impredecible y confrontativo, cansó.

En la introducción de El héroe en la historia (1943), Sidney Hook propone que el libro también se habría podido titular: Los límites del héroe en la historia. Que la historia está hecha por hombres y mujeres no está en duda; es común la tentación de describir a personajes históricos como “instrumentos” de la providencia, la justicia, la razón, la dialéctica o el espíritu de los tiempos.

Desconectado de los asuntos que aquejan a la gente, más preocupado por autoexaltarse.

Por su propia boca, Donald Trump delata que se percibe a sí mismo como un héroe, instrumento de la historia llamado por la providencia, el destino o “el pueblo” para reconstruir la grandeza de Estados Unidos. Su autopercibido papel en esta tarea épica ha sido rotundamente rechazado en las urnas de las elecciones intermedias realizadas el pasado 3 de noviembre. Se hizo evidente que estaba fuera de tono con el espíritu de los tiempos cuando en sus últimas declaraciones, antes del ejercicio electoral, las cámaras lo mostraron frente al Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, presumiendo del extraordinario trabajo que había hecho para limpiar y reconstruirlo. Irrelevante y desconectado de los asuntos que aquejan a la gente, más preocupado por autoexaltarse.

El partido demócrata arrasó con siete curules que ocupaban republicanos en el Senado y al menos 24 en la Cámara de Representantes, dándole amplia mayoría simple en ambas cámaras del Congreso. También sumaron cinco gobernaciones y al menos 12 cámaras legislativas estatales; los republicanos no lograron ganar un solo puesto que ocuparan los demócratas en cualquiera de esos niveles de gobierno. La ola se hizo sentir en varios estados otrora sólidamente republicanos. Kansas eligió al primer senador demócrata desde 1932, y en Texas la candidata demócrata Gina Hinojosa venció al gobernador titular republicano Greg Abbot, que buscaba un cuarto período.

A Trump le será imposible impulsar cualquier agenda legislativa en un Congreso que se dedicará a obstaculizar y degradarlo; ellos tampoco podrán legislar, dado que tienen suficientes votos para aprobar una ley, pero no los necesarios para sobreponerse a un veto presidencial. Es probable que intenten someterlo a un tercer juicio político para iniciar un proceso de destitución, que no tendría posibilidad de éxito, tan solo capacidad para provocar un intenso circo mediático desgastante.

La promesa que cumplió Trump fue cerrar la frontera a la migración ilegal, una preocupación importante en las elecciones de 2024 que lo llevaron a la presidencia. No logró domar la inflación porque fue incapaz de reducir el gasto público, distorsionó el comercio internacional con su alocada política arancelaria y la guerra contra Irán exacerbó los precios de los combustibles, un nervio muy sensible del bolsillo y del voto. Luego de la espectacular operación que culminó en la captura de Maduro, malgastó el prestigio militar y estratégico de Estados Unidos en la guerra de un día si y otro no con Irán. Había prometido no más guerras a una sociedad cansada de ellas. Se vio del lado de Rusia y Putin en contra de Ucrania; una postura moral y estratégicamente equivocada. Su estilo fanfarrón, impredecible y confrontativo, cansó.

Es curioso que la economía de Estados Unidos es robusta, el desempleo es mínimo, los ingresos reales han aumentado y el nivel de inversión es espectacular. La gente está incómoda y percibe malestar. Siguiendo el pensamiento de Hook, es más fácil prever las consecuencias que entender las intenciones. Se puede aventurar que el resultado de estas elecciones fue más un rechazo a la maquinaria de Trump que una aprobación de la agenda de sus contrincantes.