Economía para todos

Por una sola vez, el tipo de cambio fue libre

Se liberaron la tasas de interés bancarias y el tipo de cambio en 1989.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1989, observándose que solo una vez, desde 1946, el tipo de cambio quedó libre-libre.



El tipo de cambio comenzó en Q2.75 y terminó el año en Q3.42, ambos por US$1.00.



Se liberaron la tasa de interés, en agosto, y el tipo de cambio, en noviembre. Asimismo, se inició el proceso de desgravación arancelaria; a mediados de año se promulgó la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora de Maquila; y, a finales de año, la de Zonas Francas. El oro dado en garantía de un crédito en 1975 se perdió al no haberse cancelado. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En el mundo, cayó el Muro de Berlín, construido en 1961, y se produjo la unificación de Alemania. Enfrentamientos en las cercanías de la Plaza de Tianammén, en Pekín. Gorvachov es elegido presidente del Sóviet Supremo de la URSS. EUA invadió la capital panameña para capturar al presidente Noriega.



En Guatemala, en 1989 se dio un desorden monetario y fiscal, por lo que hubo cambio de presidente del Banco de Guatemala y del ministro de Finanzas. El 3 de noviembre, la Junta Monetaria dejó por primera vez completamente libre el tipo de cambio desde el 1 de julio de 1946, cuando el Banco de Guatemala intervino permanentemente el tipo de cambio. Tuvo muchas oscilaciones, y el público no se adaptó al sistema, entrando de nuevo el Banco de Guatemala a intervenir ese tipo de cambio. Se aprobó al final del año un paquete fiscal de impuestos.



Naufragó el barco Justo Rufino Barrios frente a Punta de Manabique, Izabal, con saldo de 64 muertos. Sobrevivieron 34 personas. La Selección Nacional de Futbol de Guatemala le ganó a la de Costa Rica 1-0 mediante penalti. Reos se amotinaron y tomaron la cárcel de Pavón, con varios muertos y heridos. Asesinaron al pintor primitivista Juan Sisay en Santiago Atitlán, aparentemente por motivo de robo. El 9 de mayo se produjo un movimiento insurreccional del Ejército, que fue detenido. Huelga magisterial del 29 de mayo al 17 de agosto, apoyada por la AEU. La violencia continuó en forma acelerada; otra víctima fue Ramiro Castillo Love, presidente del Banco Industrial, quien fue asesinado, por lo que el Cacif no asistió a una reunión con el presidente Vinicio Cerezo.

Se liberó la tasa de interés, en agosto, y el tipo de cambio en noviembre.



La guerrilla, el 16 de diciembre, perpetró atentados dinamiteros en torres del Inde, en San José Pinula. Dos días después, tras un paro en el transporte urbano capitalino, aumentó el precio del pasaje, dándoles subsidio estatal. Se cerró el diálogo del Gobierno con la guerrilla. Fue asesinado Danilo Barillas, dirigente político, exmiembro de la Democracia Cristiana. Y secuestraron a 10 dirigentes de la AEU.



La URNG ocupó poblaciones en los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez, Suchitepéquez y Escuintla, así como la red eléctrica y vial del país. El más notorio fue el de la destrucción del puente sobre el río Coyolate, el 11 de diciembre, en Suchitepéquez, en la carretera CA-2. La URNG se ufanó de haberlo hecho para afectar a los terratenientes; sin embargo, a quienes dañó fue principalmente a los pobladores de esa área y al transporte extraurbano. Las empresas agrícolas utilizaron otras rutas.



En numismática, los billetes de Q50 muestran en su reverso la pintura El corte de café, de José Luis Álvarez. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: centenario de la muerte de San Juan Bosco y Bicentenario de la Revolución Francesa.