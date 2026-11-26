Por la libertad

Presupuesto sin austeridad

El déficit fiscal sigue siendo enorme: 3.2% del PIB. El Gobierno gasta más de lo que recauda.

El Congreso aprobó un presupuesto de Q172,420.9 millones, frente a los Q192,045.1 millones solicitados originalmente por el Ejecutivo. La reducción fue de Q19,624.2 millones, un 10.2% menos que la propuesta original. Sin embargo, el presupuesto aprobado sigue siendo superior al vigente de 2026, que ronda los Q168,798.6 millones. Es decir, pese al recorte frente al proyecto original, el gasto estatal todavía aumenta aproximadamente un 2.1% respecto de 2026. Sigue siendo un presupuesto abultado e irresponsable por el alto déficit fiscal, a pesar de haber bajado del 4.4% del PIB, contemplado en la propuesta original, al 3.2% del PIB en el presupuesto aprobado.

Ante la falta de una auditoría exigente y efectiva, el resultado será corrupción y mala calidad. En arcas abiertas, hasta el bueno roba.

La disminución se logró, principalmente, reduciendo el gasto de algunos ministerios. Los que tuvieron mayores reducciones fueron Comunicaciones, Desarrollo Social, Salud Pública y Educación. Esta reducción era lógica, pues el proyecto de presupuesto había sido inflado enormemente en estos cuatro ministerios, no para inversiones, sino, principalmente, para gastos de funcionamiento. Como alertó Carroll Ríos de Rodríguez en su artículo ¿Qué tan abultada es, y puede ser, la burocracia? (Prensa Libre, 24-XI-2026), este gobierno ha aumentado excesivamente el gasto en funcionarios públicos desde que asumió. Su artículo comienza así: “Es alarmante el incremento de 38% en la planilla del sector público en solamente cuatro años (Prensa Libre, 16-XI-26). Este porcentaje se calculó comparando el gasto de 2023 con el presupuesto propuesto por el Ejecutivo para 2027, que pide Q45 mil millones para pagar salarios. Parte del incremento se debe a aumentos salariales y compromisos adquiridos con los sindicatos, pero, evidentemente, aumenta el número de personas contratadas por el gobierno”.

Por otra parte, este presupuesto contempla un incremento para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) que no solo es exagerado, sino que también está mal supervisado y auditado. Aquí los diputados abusaron de su poder legislativo y elevaron el aporte extraordinario de Q1,200 millones a Q7,046 millones. El total asignado a los Codedes, sumando otros recursos, llega aproximadamente a Q12,031 millones. Es muy sospechoso este enorme incremento, precisamente en un año electoral.

Es verdad que en el interior del país se observa mucha obra en carreteras secundarias, pero también se nota que muchas parecen chapuces, porque las bases no están bien hechas. Ante la falta de una auditoría exigente y efectiva, el resultado será corrupción y mala calidad. En arcas abiertas, hasta el bueno roba.

Algo positivo del nuevo presupuesto fue la reducción de la emisión de bonos del Tesoro, que quedó en aproximadamente Q31,011 millones. Aunque, lamentablemente, también se redujeron partidas destinadas a cubrir las deficiencias netas del Banco de Guatemala.

Aun con la reducción respecto de la propuesta original, el presupuesto sigue siendo mayor que el de 2026. El Gobierno continúa creciendo y lo hace mal, redistribuyendo el dinero hacia áreas que no corresponden a su función principal, que es y debería ser la seguridad y la justicia. El dinero destinado a los Codedes parece responder a intereses políticos en un año electoral.

El déficit fiscal sigue siendo enorme: 3.2% del PIB. El Gobierno gasta más de lo que recauda. No existe un compromiso serio con reducir el tamaño del Gobierno: pan para hoy y hambre para mañana. El déficit debería ser cero. La deuda sigue siendo alta y crece irresponsablemente, pues se utiliza para financiar gastos de hoy que pagarán las generaciones futuras.

El presupuesto fue aprobado de urgencia nacional, dejando vacíos y muchas dudas en el camino. La austeridad brilla por su ausencia.