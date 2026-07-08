Economía para todos

Programa de modernización financiera

Se simplificó el trámite de aprobación de nuevas instituciones bancarias a fin de estimular la competencia.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 1994, observando que funcionaban en el país 531 agencias bancarias.

El área de algodón se redujo considerablemente; fue sustituida por caña de azúcar, palma africana y banano.

Durante 1994, la economía creció en 4.0%. La inflación fue de 11.59%. Al finalizar el año 1994, el tipo de cambio fue de Q5.63 por US$1.00. Las tasas de interés se redujeron sustancialmente. El área de algodón se redujo considerablemente. Esas tierras fueron sustituidas por caña de azúcar, palma africana y banano. En petróleo, la mayor explotación se realizó en el campo petrolífero Xan.

El Organismo Legislativo aprobó el refinanciamiento de los adeudos vencidos en el marco del acuerdo alcanzado en marzo de 1993 en el Club de París. La Junta Monetaria aprobó que tanto la compra como la venta de divisas se pactarían libremente. Se simplificó el trámite de aprobación de nuevas instituciones bancarias, a fin de estimular la competencia.

Se estableció que los bonos hipotecarios y prendarios de los bancos son sujetas a encaje. Lo que había ocurrido es que los bancos emitían estos valores manejándolos como depósitos en efectivo, y se desarrollaron grandes operaciones de esta manera.

Derivado del Programa de Modernización Financiera aprobado en 1993, se aprobaron proyectos de reforma a las leyes financieras del país.

Al finalizar 1994 funcionaban en el país 531 agencias bancarias. En las finanzas públicas, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales los pagos a cuenta de los impuestos.

Mediante el decreto 67-94, el Congreso, en el artículo 273-A, tipificó el delito de defraudación tributaria. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala. En lo que se refiere a Guatemala, la Policía desactivó bombas en zonas capitalinas. Se firmaron tres acuerdos entre el gobierno y la guerrilla: Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (Ciudad de México); Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado (Oslo, Noruega); y establecimiento de la Comisión por el Esclarecimiento de las Violaciones a los Derechos Humanos (Oslo, Noruega).

Se instaló la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua). Asesinato de Epamonindas González Dubón, ex presidente de la Corte de Constitucionalidad. En consulta popular fueron aprobadas 37 reformas a la Constitución de la República; en economía, la más destacada fue la prohibición al Banco de Guatemala de otorgar crédito a entidades del Estado. La Conferencia Episcopal de Guatemala resolvió reincorporarse al proceso de paz, y monseñor Rodolfo Quezada inició contactos para integrar la Asamblea de la Sociedad Civil. El expresidente Jacobo Árbenz fue inhumado en Guatemala. Se devolvieron a la señora de Árbenz las joyas que le fueron expropiadas hacía cuatro décadas.

El gobierno llevó a cabo una reforma tributaria especialmente relacionada con el impuesto sobre la renta (ISR), el impuesto al valor agregado (IVA) y el Código Tributario. Se aumentó la tasa del IVA, de 7% a 10%, para entrar en vigor a más tardar el 1 de enero de 1996. Se restablecieron los pagos trimestrales del ISR, y la Corte de Constitucionalidad ratificó la figura legal del delito fiscal.

En numismática, Guatemala presentó la moneda del pavo de cacho, que vive en bosques nubosos. En filatelia solo hubo una emisión postal: Cincuentenario de la Revolución de octubre de 1944.

El libro digital de mi autoría, que puede solicitármelo, amplía los conocimientos semana a semana. Envíeme número de WhatsApp: Economía para todos. Tomo IV. 1993-1995. La economía durante el gobierno de Ramiro De León Carpio. Guatemala. Universidad del Istmo. 2021. 228 páginas.