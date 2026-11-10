Hagamos la diferencia

Próximo presidente: Guatemala necesita que el Estado funcione

Guatemala está cansada de esperar. Hay recursos, urge actuar.

El próximo presidente encontrará una Guatemala cansada de esperar seguridad, carreteras, hospitales, escuelas dignas, agua, empleo y oportunidades. Ciudadanos que pagan impuestos, pero reciben servicios deficientes. Y algo más preocupante: un Estado con recursos, pero incapaz de convertirlos en resultados. Conviene mirar hacia El Salvador, no para copiarlo, pues Guatemala tiene su propia realidad, sino para aprender de sus avances en seguridad y en otros campos. Cuando un gobierno establece prioridades, concentra recursos y coordina instituciones, puede lograr cambios. La reducción de homicidios salvadoreños ha sido extraordinaria. Sin embargo, el régimen de excepción, las denuncias de violaciones al debido proceso y la concentración del poder generan legítimas preocupaciones sobre la democracia.

El próximo presidente encontrará un país con enormes posibilidades, pero también con problemas que ya no admiten discursos. La experiencia de El Salvador ofrece lecciones que Guatemala debe analizar, no copiar.

La lección es clara: necesitamos capacidad de ejecución, pero no a costa de la democracia; autoridad, pero no autoritarismo. El problema de Guatemala no es solo quién gobierna, sino cómo funciona el Estado. El próximo presidente debería asumir cinco compromisos: primero, recuperar la seguridad. Las extorsiones, los asesinatos y el control territorial del crimen no pueden ser cotidianos. Se necesita inteligencia criminalística, una Policía Nacional Civil fortalecida, cárceles bajo control estatal y coordinación entre seguridad y justicia. Los resultados deben medirse con datos, no discursos. Segundo, combatir la corrupción. Se requieren compras transparentes, controles efectivos, protección a denunciantes y sanciones con pruebas. La lucha anticorrupción no debe convertirse en persecución política. La justicia debe ser independiente. Tercero, hacer de la infraestructura una política de Estado. Guatemala necesita un plan nacional que trascienda los gobiernos. Carreteras, puertos, aeropuertos, transporte, agua y energía son esenciales para la productividad. La infraestructura no es solo cemento: es desarrollo. Cuarto, transformar la educación. Los resultados de Pisa 2025 deben alertarnos. Nuestros jóvenes necesitan competencias en lectura, matemática y ciencias para competir en una economía moderna. Hay que fortalecer a los docentes, impulsar la educación técnica e incorporar responsablemente la tecnología y la inteligencia artificial. No basta con asistir a clases: hay que aprender. Quinto, lograr que el Estado ejecute. Los presupuestos millonarios no sirven si las obras no se realizan o los recursos no llegan a la población. Un tablero nacional de resultados debería informar cuánto se presupuestó, cuánto se ejecutó y qué impacto se logró. Los ciudadanos deben evaluar con datos, no propaganda. Aprovechar bien los recursos es indispensable, eliminando todo tipo de coimas que se reparten en el camino, so pena de castigos severos para quienes dan y para quienes reciben.

Guatemala necesita un gobierno que recupere la autoridad del Estado sin sacrificar las libertades, combata el crimen con justicia y la corrupción con transparencia. El Salvador nos deja dos preguntas: ¿Por qué logró transformar su seguridad mientras Guatemala aún lucha por construir instituciones eficaces? Y ¿cómo alcanzar resultados sin debilitar los controles democráticos? La respuesta no es copiar modelos extranjeros, sino construir el nuestro: autoridad con legalidad, seguridad con justicia, desarrollo con planificación, inversión con transparencia y educación con resultados.

El próximo presidente puede dejar un legado que trascienda sus cuatro años: instituciones capaces de funcionar después de su partida. Los presidentes pasan, los gobiernos cambian, pero un Estado fuerte, transparente, eficiente y democrático permanece. Guatemala no necesita otro gobierno que prometa cambiarlo todo. Necesita uno que demuestre que el Estado puede funcionar.