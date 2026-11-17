Florescencia

Que tu idioma materno no termine contigo

Nuestros hijos merecen recibir la sabiduría que heredamos de nuestros abuelos.

Me duele que, entre los idiomas que aprenden mis hijos en Estados Unidos, el q’anjob’al sea el que más les cuesta. Es el idioma que recibí de mis padres, que ellos recibieron de mis abuelos y que ha unido a generaciones de nuestra familia. Por eso, asumir la responsabilidad de transmitírselo es honrar a quienes nos lo heredaron y mantener viva su sabiduría. Lo intento, pero me preocupa que esta herencia pueda detenerse conmigo.



Nuestro idioma materno es la raíz desde la cual comenzamos a comprender el mundo. En sus palabras viven las enseñanzas de nuestros abuelos —yuj wal tioxh (muchas gracias), la manera de honrar la tierra y la base de pertenecer a un pueblo—, es nuestra identidad. En nuestros tejidos, las abuelas han sabido guardar una manera de comprender la vida. Cada figura tiene un sentido: así se hereda. Así se aprende. Así ocurre con nuestros idiomas: nuestros hijos necesitan recibir las palabras tejidas en sabiduría ancestral.



En el norte, vivimos entre varios idiomas. Mi hija Yanushka Lucía tiene 7 años. Habla español, inglés y ruso. Aprende francés y q’anjob’al, pero incluso el francés ya le resulta más fácil que el idioma de mis padres. Me alegra verla aprender y, al mismo tiempo, siento tristeza. Miroslav Muwan tiene 2 años y escucha y aprende los cinco idiomas en casa: de su mamá, de mí y de su hermana. Sus primeras palabras ya vienen en distintos idiomas.



Mientras son pequeños, como Muwan, debemos aprovechar el tiempo en casa para hablarles en nuestros idiomas. Al llegar a la escuela, otro idioma comienza a ganar espacio. La responsabilidad y la disciplina son nuestras: seguir hablándoles y repetir con paciencia lo que aún no comprenden, aunque les sea más fácil responder en otro idioma.



Por eso me conmovió tanto el primer día de primer grado de Yanushka. No fue en Estados Unidos, sino en las aulas de mi pueblo, Santa Eulalia, donde la maestra enseñaba en q’anjob’al y español. Allí estaba Yanushka, junto a otros niños, escuchando el idioma de nuestra familia. Después recorrimos más pueblos q’anjob’ales. Poco a poco, comenzó a hablar lo que ya había aprendido: en q’anjob’al. Sentí alegría al ver que esa herencia tenía un lugar en ella. Eso quisiera para los niños nacidos en hogares con un idioma originario, con maestros y escuelas que acompañen lo que intentamos mantener vivo en casa.

Que tus hijos puedan reconocer a sus abuelos en su propia voz.



También vi a padres, incluso familiares, hablarles solamente español a sus hijos, aunque saben q’anjob’al. Comprendo el dolor de quienes sufrieron racismo por hablar su idioma o vestir su identidad. Pero dejar de transmitir nuestro idioma puede convertirse, sin quererlo, en una forma de desheredar: los niños crecen cerca de sus abuelos y ya no comprenden las palabras con las que cuentan su vida.



Con cada historia que les contamos, cada canción que cantamos juntos y cada plática con sus abuelos, nuestros hijos van haciendo suyo nuestro idioma. Debemos celebrar esos pasos, aunque todavía les cueste hablarlo.



Algunos padres me preguntan: ¿para qué enseñarles nuestro idioma a los hijos si el inglés les abre más oportunidades? El inglés también importa; quisiera que se enseñara en todas las aulas. Pero también imagino cuánto más podrían descubrir nuestros hijos hablando tres, cuatro o más idiomas, llevando el suyo como raíz. Que puedan conocer otras culturas con orgullo por la propia, por su palabra y su indumentaria.



Yo sigo buscando cómo hacerlo. No quisiera que un día mis hijos tuvieran que buscar lejos las palabras que hoy puedo compartirles. Quiero que puedan recibirlas de mí, como yo las recibí de mis padres, y hacerlas suyas. Que cuando les toque hablarles a sus hijos, la voz de nuestros abuelos siga viva en ellos.