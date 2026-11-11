Economía para todos

Reforma tributaria aprobada en 32 días en 2012

No se emitieron billetes de Q200.00, porque han tenido poca aceptación en el público.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2012, así:

El Ministerio de Finanzas Públicas pagó en bonos a 30 años plazo, con interés del 4.4%, la pérdida del Banco de Guatemala de 2010. En 2012 tuvo otra pérdida de Q1 mil 401.8 millones.

La Presidencia presentó un proyecto de reforma a la Constitución Política de Guatemala, mediante consulta popular.

Las reservas monetarias internacionales del Banco de Guatemala, al finalizar el 2012, se situaron en US$6 mil 693.8 millones (US$6 mil 187.9 millones a finales de 2011).

La Junta Monetaria emitió opinión favorable a la emisión, negociación, colocación de bonos del tesoro 2013 del Ministerio de Finanzas, hasta por Q5 mil 415.5 millones. Asimismo, a varios préstamos con bancos multilaterales, incluidos los destinados a financiar el Proyecto de Rehabilitación de la Ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2, la carretera al Pacífico.

El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional 2012, así:

En 2012 la actividad económica de Guatemala registró un crecimiento moderado de 3.0%. La inflación fue de 3.45%. La carga tributaria fue de 10.9%, El déficit fiscal en relación con el PIB fue de 2.4%. El crédito total de los bancos creció en forma interanual en 17.7%. El encaje bancario continuó en 14.6% sobre el total de los depósitos bancarios. El tipo de cambio del quetzal frente al dólar fue de Q7.82.

El Congreso de la República de Guatemala aprobó las reformas a las leyes de Bancos y Grupos Financieros, y Orgánica de Banco de Guatemala, dos leyes que habían sido aprobadas en 2002. Las reformas tenían por objeto, en general, fortalecer aspectos prudenciales de la práctica bancaria y su supervisión y regulación. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

Un aspecto que no menciona la Memoria ni el Estudio de la economía consiste en que en el nuevo gobierno, presidido por el mandatario Otto Pérez Molina, el Congreso de la República aprobó en 32 días el paquete impositivo, un récord Guinness mundial de aprobación de impuestos en forma democrática en el último siglo. Para la propuesta fiscal se tomó como base el paquete legislativo que se elaboró al final del gobierno anterior, presidido por el mandatario Álvaro Colón. La Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucionales varios artículos de estas leyes, en forma definitiva, y emitió varias sentencias que expulsaron del ordenamiento jurídico algunas de las reformas tributarias.

A finales de junio 2022, la Presidencia de la República presentó un proyecto de reforma a la Constitución Política de Guatemala, mediante una consulta popular. No tuvo éxito esta iniciativa. Fui el único que analizó esta propuesta públicamente, en un libro titulado Aspectos económicos de las Constituciones de Guatemala (1812-2012). Si lo desea recibir, deme su WhatsApp y se lo enviaré en forma digital gratuitamente.

En numismática se emitieron proporcionalmente pocos billetes de Q1. Fue la mitad del 1%. No se emitieron billetes de Q200, han tenido poca aceptación en el público. De la totalidad de los billetes, 72% fueron billetes de Q100. Los billetes de Q1 no se deterioran rápidamente como los demás. En cuanto a las monedas, el 63% fueron monedas acuñadas de Q1. Se interpreta que esta última moneda está teniendo mayor uso que las demás.

En filatelia se emitieron los sellos siguientes: Museos en un mundo cambiante. 75 años de la media maratón Max Tott. 150 años Compañía Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. 13’ Baktun.