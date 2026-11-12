Termómetro fiscal

Reporte de inventarios y los regímenes del ISR

Las empresas de servicios, al no tener bienes para la venta, no reportan inventarios.

En el marco del cierre fiscal y la preparación de la declaración anual del impuesto sobre la renta (ISR), es oportuno recordar que la Ley de Actualización Tributaria (LAT) exige a los contribuyentes elaborar inventarios al 31 de diciembre de cada año. Asimismo, la normativa obliga a reportar ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), durante los meses de enero y julio, las existencias disponibles al cierre de cada semestre (31 de diciembre y 30 de junio, respectivamente).

Los contribuyentes del régimen opcional del ISR no tienen obligación de reportar inventarios.

Esta obligación suele generar dudas en su cumplimiento, como los casos que a continuación se analizan: empresas comerciales vs. empresas de servicios: Las compañías comerciales cuya actividad principal es la compraventa de mercancías y que están inscritas en el Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas están obligadas a presentar el reporte de la existencia de mercancías. Por el contrario, aquellas empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios quedan eximidas de esta entrega, debido a que el reglamento del ISR especifica que la obligación recae únicamente sobre los bienes disponibles para la venta, y obviamente las prestadoras de servicios no cuentan con mercancías. Referente al registro en libros contables, aunque el reporte digital a la SAT se realiza de forma semestral, la misma LAT estipula que solo las existencias al 31 de diciembre deben asentarse formalmente en el Libro de Inventarios. Los datos al 30 de junio cumplen una función puramente informativa para el fisco. Por otro lado, con relación al método de valuación, la LAT autoriza cuatro métodos para valorar los inventarios a opción del contribuyente. Una vez adoptado uno, este no puede modificarse sin la autorización previa de la SAT, proceso que requiere justificar el cambio, realizar los ajustes contables pertinentes y demostrar sus efectos fiscales. El error más común en las empresas es utilizar un método de valuación que difiere del registrado en el Registro Tributario Unificado. Revisar y alinear este parámetro es recomendable.

Referente al Régimen Opcional Simplificado: El artículo 42 de la LAT, que regula el reporte de inventarios, se ubica al cierre de la sección del Régimen Sobre las Utilidades. Al no existir una disposición equivalente dentro de las normas del Régimen Opcional Simplificado Sobre Ingresos de Actividades Lucrativas, los contribuyentes de este último segmento no están obligados a presentar el reporte de inventarios, aun si se dedican a la compraventa de bienes. Esto responde a una lógica técnica: en el régimen opcional, el impuesto se calcula sobre los ingresos brutos, por lo que el inventario no influye en la determinación de la obligación tributaria.

Para las empresas inscritas en el Régimen Sobre las Utilidades, el inventario final sí juega un papel importante ,por cuanto que impacta de forma directa en el costo de ventas y, por ende, en la determinación de la renta imponible.

Por esta razón, es indispensable que los montos reportados en enero y julio coincidan con los valores reflejados en los estados financieros a esas mismas fechas. Cualquier discrepancia o descuido numérico se convierte de inmediato en una señal de alerta para los sistemas de análisis de riesgo de la SAT, que puede dar lugar a procesos de auditoría fiscal.

Los contribuyentes deben considerar que el reporte de los dos inventarios no se presenta como una simple obligación formal, sino que se constituye en una herramienta de información en poder de la autoridad tributaria para efectos de fiscalización, ya que con dichos datos esta puede determinar y/o confirmar las existencias de bienes para la venta.