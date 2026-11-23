Catalejo

Reunión Xi-Putin-Trump y sus temáticas nebulosas

Como toda reunión de jefes con alto nivel mundial, los documentos recogen declaraciones tras cortinas de niebla.

La reciente reunión privada entre Xi, Putin y Trump —señalados según la importancia otorgada por el protocolo chino— sin duda tuvo algunas sorpresas producto de la astucia de los dos primeros. Al final, los tres firmaron un documento en el cual se necesita mucha confianza para aceptarlo como una garantía respecto a terminar con la amenaza nuclear y otros temas de igual importancia. Los comentarios de numerosos analistas, independientes o no, merecen analizar sus posiciones al respecto de cómo se desarrolló la reunión, de la cual se puede rescatar el haber sido la primera vez de una cumbre personal de los hombres con mayor poder político del mundo. A mi juicio no es nada grabado en piedra, y quedaron temas en el aire, como la guerra en Ucrania.



El papel principal lo desempeñó el anfitrión Xi, con un ejemplo de astucia, porque es difícil rechazar algunos de sus puntos, con la clara excepción de su terca negativa a aceptar la independencia de Taiwán. El jefe comunista chino pronunció un discurso sorprendente por algunos de sus temas, en especial lo relacionado a la necesidad de terminar con la amenaza nuclear con propósitos bélicos porque no habrá vencedores ni vencidos. Por su parte, Putin logró una mención a la necesidad de impedir el “abuso” de la Corte Penal Internacional al ordenar su arresto por crímenes de guerra en Ucrania, un beneficio claro porque le permite terminar con su calidad de paria, de rechazado en el mundo. La prensa rusa no tardó en destacar el lugar asignado a él, al lado derecho de Xi.

En 1945, Stalin, Roosevelt y Churchill se repartieron el mundo, pero ahora esa tácita intención en China no logró ni siquiera el regreso de la confianza en sus participantes.



En el caso de Trump, no tuvo resultados tangibles, a pesar de calificar a Putin como “su amigo” y saludarlo con sonrisa y cordialidad. Pero no hubo resultados concretos y de hecho acordaron reunirse de nuevo para seguir conversando, lo cual fue calificado como un buen paso adelante por funcionarios trumpistas. A pocas horas de la firma mencionada, Putin ordenó más ataques contra Ucrania, lo cual en realidad no debe ser una sorpresa. A causa de su mayor y larga experiencia en política, los otros dos invitados tuvieron mejores promesas aunque sean invisibles. Al y analizar este acontecimiento se debe ser lo más sereno posible, en una posición cerebral basada en hechos y no en promesas de alguien con quien se tenga afinidad o rechazo tanto en el campo ideológico como el político.



En el ambiente permanecieron los dos hechos bélicos de hoy, sin mencionarlos. Toda guerra, al comenzar, quienes la provocan están seguros de ser cortas, con una rápida victoria, pero luego ese entusiasmo debe retroceder porque nadie puede saber la reacción de la contraparte. La primera, obviamente, es la escenificada contra Ucrania, calificada al principio como una breve “operación militar especial” por Putin, e iniciada en febrero de 2022 y mantenida por casi cinco años por la valiente reacción de los ucranianos y su enorme capacidad de respuesta contra su enemigo, entonces con apoyo estadounidense, terminado cuando Trump se acercó al atacante, ahora calificado como amigo. La guerra EE. UU.-Irán tiene poco apoyo popular y en el Senado.



Estas dos confrontaciones militares, sobre todo la primera, gracias a la tecnología actual ha permitido al mundo entero conocer de las barbaridades cometidas contra la población civil inocente por todos los protagonistas. En guerras anteriores se informó de esto, pero ahora esos videos no dejan dudas sobre las constantes masacres. La reunión XI-Putin-Trump quedó como un gran show de relaciones públicas, pero a causa del conocimiento generalizado de cómo se han desarrollado las acciones bélicas, los ciudadanos de cualquier país pueden tener motivos para un rechazo general. En 1945, Stalin, Roosevelt y Churchill se repartieron el mundo, pero ahora esa tácita intención en China no logró ni siquiera el regreso de la confianza en sus participantes.