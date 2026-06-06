La buena noticia

Reunirse, caminar, ser libres

Nadie puede vivir aislado de los demás ni encerrado únicamente en espacios virtuales o ideológicos.

Los primeros días de junio han llegado acompañados por el tímido inicio de las lluvias de temporada en algunas regiones, pero también por una fiesta muy arraigada en las tradiciones guatemaltecas. En ciudades, pueblos y aldeas del país, muchas comunidades celebran el Corpus Christi, que significa literalmente “Cuerpo de Cristo” y está vinculado a la celebración de la Eucaristía en la tradición católica. No es solo una fecha importante para la vida religiosa de buena parte de la población. La celebración reúne, además, elementos culturales que reflejan siglos de mestizaje y memoria colectiva: las tradicionales alfombras, decoraciones típicas, aromas de incienso, flores, campanas, bandas y procesiones. También la inevitable pólvora, cuya intensidad en algunos lugares hace pensar que en Guatemala incluso el silencio necesita abrirse paso entre explosiones.

La prosperidad material por sí sola no responde a las grandes preguntas humanas.

Precisamente en torno de esta celebración, Benedicto XVI pronunció en Roma, en 2008, una homilía que conserva gran actualidad. En aquella ocasión, el Papa tomó tres gestos centrales de la celebración —la reunión en torno de la Eucaristía, la procesión y la adoración— para reflexionar sobre preguntas que siguen muy presentes en nuestra época: la convivencia, el rumbo de la vida humana y la libertad.

Antes de hablar de sentimientos religiosos, Benedicto XVI parte de una realidad visible: desde sus orígenes, la Eucaristía ha reunido a personas distintas alrededor de una misma mesa. El Papa subraya así una idea que sigue interpelándonos hoy: “La unidad no nace simplemente de pensar igual ni de pertenecer al mismo grupo social”. Hoy tenemos más canales de comunicación, pero menos espacios auténticos de encuentro. Vivimos hiperconectados y, al mismo tiempo, muy fragmentados. Nadie puede vivir aislado de los demás ni encerrado únicamente en espacios virtuales o ideológicos.

Benedicto XVI hace también una crítica muy fina de la idea moderna de progreso. No rechaza los avances técnicos o económicos, pero plantea una pregunta más radical: ¿progreso hacia dónde? Por eso afirma que “no basta avanzar; es necesario ver hacia dónde vamos”. Una sociedad puede experimentar crecimiento económico y desarrollo técnico y, al mismo tiempo, experimentar una sensación de vacío. Una persona puede acumular logros y aun así terminar desorientada. La prosperidad material por sí sola no responde a las grandes preguntas humanas. Toda persona necesita saber hacia dónde dirige su vida.

En aquella memorable homilía aparece una afirmación provocadora: “Arrodillarse ante la Eucaristía es una profesión de libertad”. En esa frase hay una intuición determinante: el ser humano siempre termina absolutizando algo. La modernidad pensó en algún momento que eliminando a Dios desaparecerían también las idolatrías. Sin embargo, ocurrió más bien lo contrario: cuando Dios desaparece completamente del horizonte, otras realidades ocupan ese lugar: el dinero, el poder, la ideología, la imagen, el éxito o incluso la tecnología. Desde esta perspectiva, la adoración no aparece como alienación, sino como una forma de libertad frente a todo aquello que pretende ocupar el centro de la vida humana.

La fuerza del discurso de Benedicto XVI está en haber convertido la celebración del Corpus Christi en una reflexión sobre algunas preguntas que siguen acompañando la vida humana: cómo convivimos, hacia dónde caminamos y qué termina ocupando el centro de nuestra vida.