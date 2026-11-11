Catalejo

Sarstún: falsa división en su desembocadura

Es válido calificar de falsa la división del río Sarstún, tema desconocido por la mayoría de la población nacional.

El río Sarstún sirve de frontera entre el área reclamada por Guatemala y Belice y lo caracterizan sus numerosas curvas, desde su inicio en Chahal, Alta Verapaz. Luego cambia el nombre en la confluencia entre Petén, Izabal y la parte reclamada por nuestro país y de Belice. Tiene 111 km de largo y su cuenca es guatemalteca, hasta desembocar en la bahía de Amatique. A pocas decenas de metros donde el segundo país sale hacia el Atlántico no puede llegar a la orilla del lado guatemalteco. En los mapas aceptados por Guatemala, el río se ensancha hasta llegar a la orilla en dos lugares y con eso, según el criterio mexicano impreso en los mapas, no permite la salida al mar y por tanto Guatemala se queda sin paso, lo cual no tiene sentido ni lógica alguna.

El Sarstún no termina en la ribera del territorio guatemalteco, sino en la mitad de ambos países limítrofes.

Desde hace años, embarcaciones de ambos países patrullan el área y ha habido acciones amenazantes entre Guatemala y Belice. Ayer, Prensa Libre publicó en primera plana una foto proporcionada por el ejército, en la cual se ve una embarcación con soldados armados, y en otra página una tiburonera de la guarda costera beliceña, posterior a otra en septiembre pasado. La Corte Internacional de Justicia fijó un entre el 2l al 26 de febrero próximo, además de una audiencia oral acerca del cayo Zapotillo. Se trata de un tema relacionado con los Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países, pero no se conoce públicamente la posición oficial de Guatemala. Belice, astutamente, protestará ante la OEA y admite haber incrementado su presencia militar.

Normalmente, la división entre ríos limítrofes se calcula en el punto con mayor profundidad, pero también se marca en la mitad del ancho en la desembocadura, es decir 500 metros, por lo cual a cada país le corresponden unos 250 metros. Esto es lo lógico y, a mi criterio, lo necesario para arreglar ese asunto el Sarstún guatemalteco debe considerarse de 250 metros de ancho. Muy cerca se encuentra un islote de un km de ancho por 600 de ancho, según datos de Google, una entidad en cuyas ilustraciones señala la frontera a la orilla del territorio guatemalteco y el tratado Aycinena-Wyke la mantiene en el cauce del río y por tanto en las riberas. Esto entonces significa según el significado en el Diccionario de la Lengua Española una especie de “agua de nadie”.

Inglaterra prometió construir una carretera para facilitar el comercio desde el río Sibún, a mitad del territorio beliceño, a cambio de permitir el corte de maderas preciosas, pero no lo cumplió y desde entonces Guatemala consideró a Belice territorio propio, pero con el tiempo el humor chapín decía “Belice es nuestro… vecino”. Rafael Carrera terminó los reclamos y cuando llegó al poder, Jorge Serrano reconoció a Belice sin hacer la consulta popular ordenada por la Constitución, aunque poco apoyada, por lo cual renunció el canciller Álvaro Arzú. Todo eso no perdona la poca actividad de la cancillería en el caso del río Sarstún comentada hoy. Se puede afirmar: Belice logró mantener fuera a Guatemala e integrarse en la Mancomunidad inglesa de Naciones.

Por supuesto, Belice y sin duda una buena parte del río Sarstún tienen minerales valiosos, como el oro y otros como la bauxita, esta última principal fuente mundial de aluminio. Ese importante detalle debería ser suficiente para la insistencia guatemalteca porque no hay motivo para dudar de depósitos similares en Guatemala. Se explica también la actividad militar en esa área y el rechazo a la desidia guatemalteca. La explotación de esos materiales sin duda alguna podría mejorar la economía nacional a lo cual se agrega el turismo cultural de la cultura maya ancestral y el interés por conocer la variedad de la flora y la fauna. En resumen, es válido calificar de falsa la división del río Sarstún, tema desconocido por la mayoría de la población nacional.