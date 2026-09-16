Economía para todos

Se autorizan 14 grupos financieros

Los ministros de Comercio y Economía de Centroamérica y EUA firmaron el TLC-Cafta.

El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional 2004.

El Banco de Guatemala recibió depósitos en quetzales por la cantidad de 16 mil 393.3 millones.

El crecimiento económico anual fue de 2.7%; la inflación, del 9.23%, de los cuales 2.21 puntos porcentuales correspondieron a inflación importada y 7.02, a doméstica.

El precio internacional promedio por barril de petróleo pasó de US$30.96 en 2003 a US$41.39 en 2004. Se colocaron de bonos del tesoro de la República de Guatemala por US$330.0 millones en el mercado financiero internacional. Las reservas monetarias internacionales netas a fin de año fueron de US$3,528.0 millones.

El valor de las exportaciones de petróleo se situó en US$179.4 millones. El 6.4% de la energía eléctrica se vendió a El Salvador. En 2004 se adicionó al parque energético nacional la planta Renace, ubicada en Alta Verapaz, con una inicial capacidad instalada de 63 MW.

La Junta Monetaria autorizó al Banco de Guatemala la recepción de depósitos a plazo en dólares de los EUA.

La Junta Monetaria autorizó la cesión de una parte sustancial del balance de Lloyds TSB Bank Plc, Sucursal Guatemala, a favor del Banco Cuscatlán de Guatemala, S. A. También autorizó a la Financiera de Crédito, S. A. su conversión a banco privado nacional bajo la denominación social de “Banco de Crédito Sociedad Anónima”.

Con base en la nueva Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Junta Monetaria autorizó la conformación de 14 grupos financieros.

La cartera vencida más la cartera en mora del sistema bancario —cartera contaminada— fue del 5.7%.

El Banco Central publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2004. Dio a conocer el Plan Estratégico Institucional 2003-2007. El banco tuvo una pérdida de Q1 mil 159.5 millones, equivalente a Q3.2 millones diarios, que es el costo de mantener a raya a la inflación. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En Guatemala, en enero de 2004, asumió como presidente de la República Óscar Berger, y destituyó en febrero al entonces fiscal general de la Nación, Carlos de León; en su lugar nombró como nuevo fiscal general a Juan Luis Florido.

El 28 de mayo de 2004, los ministros de Comercio y Economía de Centroamérica y Estados Unidos firmaron el TLC-Cafta.

El 21 de junio entró en vigor la aprobación, por el Congreso de la República, de la reforma al ISR y la creación del Impuesto Extraordinario y Temporal de Apoyo a los Acuerdos de Paz, conocido como (Ietaap).

De enero a diciembre de 2004, los precios de los combustibles se mantuvieron entre Q15.90 a 20.00 el galón de gasolina, mientras que el diésel se cotizó, en la misma temporalidad, de Q11.40 a Q15.50 el galón.

Se reportó el mayor ingreso de remesas al país. La cifra que alcanzó fue de US$2 mil 200 millones.

En numismática, en 2003, el Banco de Guatemala estableció una relación con la Asociación Numismática de Guatemala, con el fin de promover una exposición sobre la moneda quetzal. De este evento surgió la inquietud de realizar un documento sobre la historia de la moneda nacional. Esto dio como resultado la publicación en 2004, del libro Joyas numismáticas de Guatemala, que se puede adquirir en forma digital gratuitamente en la web del Banco de Guatemala. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: Izabal, con 10 sellos e imágenes distintas. Creación como cardenal a monseñor Rodolfo Quezada Toruño, con 10 sellos y una hoja miniatura.