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Se autorizaron billetes de Q200, Q500 y Q1 mil en 200

En 2009 la economía mundial tuvo la mayor contracción económica desde la Gran Depresión de 1929.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2009, indicando lo siguiente:

No hubo pago al Banco de Guatemala en bonos del Ministerio de Finanzas porque hace dos años (2007) hubo utilidad y no pérdidas.



El banco central al final del ejercicio contable 2009 registró una pérdida de Q293.9 millones, equivalente a cerca de Q800 mil diariamente.



La Junta Monetaria prorrogó hasta el 31 de mayo de 2009 la autorización para proveer liquidez en dólares de EUA a los bancos del sistema, para enfrentar en Guatemala la crisis que se originó en el mercado financiero de esa nación.



En 2009 el banco central emitió gran cantidad de billetes y monedas metálicas. También emitió opinión favorable para la emisión de bonos del tesoro de Guatemala y de créditos del Gobierno con bancos multilaterales. Asimismo dio opinión favorable al proyecto de decreto que contiene modificaciones a la legislación bancaria que permita que el banco central pueda financiar bancos en problemas y buscar solución a esos casos.



El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional 2009, indicando lo siguiente: el PIB mundial no creció en 2009. Ha sido la mayor contracción económica registrada, principalmente en las economías avanzadas, desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX.



Fue notoria la caída registrada en el ingreso de divisas por remesas familiares y turismo.

Se financió a los bancos afectados por la crisis financiera de 2008.



Algunos datos de interés en 2009: las reservas monetarias internacionales netas (RMIN) fueron de US$5 mil 212.6 millones.

El tipo de cambio al 30 de diciembre de 2009 fue de Q8.34950 por US$1.00.



El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un acuerdo de stand-by para Guatemala por aproximadamente US$935.0 millones, con una duración de 18 meses, con carácter precautorio, dado que el país no tenía necesidades inmediatas. Guatemala cumplió con dicho acuerdo.



La inflación interanual disminuyó de 9.40% en diciembre de 2008 a -0.28% en diciembre de 2009. La Junta Monetaria en vista de la caída de la inflación, aplicó disminuciones graduales en la tasa de interés líder de política monetaria por 275 puntos básicos, situándola a partir de septiembre en 4.5%, de un nivel de 7.25% en que se encontraba a finales de 2008.



El valor de las exportaciones de petróleo se situó en US$191.7 millones. El Ministerio de Finanzas otorgó un aporte económico temporal por US$35.0 millones a favor de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la Ciudad de Guatemala para la implementación del sistema de pago. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

En el mes de mayo Guatemala exportó 50 mil toneladas de azúcar a China.



En numismática, la Junta Monetaria autorizó la circulación de billetes de Q200, Q500 y Q1 mil. El billete de Q200 se emitió con el tema dedicado a la marimba y a los maestros de la música Germán Alcántara, Mariano Valverde y Sebastián Hurtado.

En filatelia se emitieron los siguientes sellos: 250 años de la Basílica del Señor de Esquipulas. 50 años de la Marina de la Defensa Nacional. Fiestas nacionales (Comalapa, Santiago Sacatepéquez, cofradías). Trajes típicos de Guatemala. La marimba, el instrumento nacional. Bicentenario del nacimiento de Louis Braille. Navidad en Guatemala.



20 de octubre. Si le interesa el análisis histórico económico de la Revolución del 20 de octubre de 1944, se lo enviaré gratuitamente. Solo envíeme su

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